Kylie Jenner, Hilary Duff e Jennifer Lopez adorano questo balsamo labbra

Si chiama EOS il balsamo labbra più amato dalle star, usato da Hilary Duff, Kylie Jenner e Jennifer Lopez per avere una bocca da baciare e apparso in numerose clip musicali fra cui We can’t stop di Miley Cyrus.

Il balsamo labbra amato dalle star

Approvato dalle star e con una formulazione bio, il balsamo labbra EOS ha una forma tipica a uovo. Contiene cera d’api per nutrire in profondità le labbra e aromi. Il più apprezzato? Quello alla menta, che lascia un profumo intenso e che dura per tutto il giorno.

EOS, Burrocacao a sfera alla menta dolce Burrocacao a sfera gusto menta per labbra morbide e profumate

Come applicarlo? Usalo mattina e sera per avere labbra sempre super morbide, in particolare prima di applicare il rossetto (soprattutto le tinte che tendono a seccare le labbra). Abbina questo trattamento a uno scrub, utile per eliminare le cellule morte e per avere una bocca morbidissima, da baciare.

I balsamo labbra per l’inverno

Alleato perfetto contro le labbra secche, nemico giurato delle pellicine e rimedio ideale per contrastare il freddo e i segni del tempo. Se d’estate il balsamo labbra migliore è quello con la protezione solare, d’inverno non può mancare quello super idratante, per evitare piccoli taglietti e imperfezioni che metterebbero a rischio il tuo rossetto. Il burrocacao non solo contribuisce a nutrire, ma permette anche di lenire le screpolature, ristrutturare e contrastare gli agenti esterni.

Balsamo labbra al miele super idratante

Adorato dalle celebrity, proprio come il balsamo labbra EOS, questo burro di cacao è a base di cera d’api e miele. Ingredienti che regalano una formulazione super idratante, corposa e ricca. L’ideale per chi è in cerca di un trattamento efficace e intenso. Il prodotto svolge un’azione lenitiva ed emolliente, grazia all’aggiunta mix di vitamina E, olio di cocco e menta piperita.

Balsamo labbra all’acido ialuronico

L’acido ialuronico è l’ingrediente magico di questo balsamo labbra che idrata, nutre e contrasta i segni dell’età. Si tratta di un vero e proprio trattamento rigenerante che unisce all’acido ialuronico il potere dell’allantoina, lenitiva ed emolliente, della vtamina E, antiossidante, e della cera d’api.

Balsamo labbra rimpolpante

Voglia di un trattamento bio, vegano, ma soprattutto rimpolpante? Questo burrocacao dal profumo speziato mescola peperoncino e menta per labbra freschissime a lungo. Mentolo e piperina aiutano a stimolare la micro circolazione, regalando un effetto rimpolpante e volumizzante.

Balsamo labbra anti secchezza

Il tuo problema sono le labbra secche? Allora prova questo lip balm che regala un nutrimento intensivo contro le screpolature grazie a camomilla, calendula e viola tricolor. Un alleato, soprattutto nei mesi freddi, da tenere sempre un borsetta e da utilizzare in ogni occasione.

