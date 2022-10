Jennifer Lopez ama questa crema contorno occhi che puoi acquistare online

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Con il passare del tempo, la pelle perde elasticità e diventa spenta, dando vita ad inestetismi come piccole rughe e borse sotto gli occhi. Come prenderci cura del nostro sguardo? Stavolta è Jennifer Lopez a rivelarci il suo segreto, una crema per il contorno occhi che sembra fare davvero miracoli. È assolutamente da provare, e ora la puoi acquistare online. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Jennifer Lopez, il segreto di uno sguardo magnetico

Sempre perfetta sia sul red carpet che nella vita di tutti i giorni, Jennifer Lopez ama prendersi cura della sua pelle per avere un incarnato luminoso e privo dei segni del tempo. Naturalmente, il contorno occhi merita qualche attenzione in più: qui la pelle è più sottile e fragile, soggetta a numerosi inestetismi che sembrano difficili da sconfiggere. La splendida attrice ha trovato il suo alleato perfetto in una crema che usa ormai da tantissimi anni, con effetti sorprendenti. Si tratta di StriVectin Advanced Retinol Eye Treatment, che migliora visibilmente l’aspetto del contorno occhi già dopo poche applicazioni.

StriVectin Advanced Retinol Eye Treatment La crema per il contorno occhi amata da Jennifer Lopez

StriVectin ha dedicato una linea al trattamento delle zone più delicate del volto, utilizzando ingredienti dall’elevato potere idratante e nutriente, che sono in grado di dare alla pelle un aspetto più giovane e luminoso riducendo le imperfezioni legate all’età. La crema per il contorno occhi tanto amata dalle star come Jennifer Lopez, Charlize Theron e Kylie Minogue, è un complesso di sostanze brevettate e dermatologicamente testate per rimpolpare la pelle, rassodarla nei punti in cui più perde di elasticità e levigarla dalle piccole rughe d’espressione.

Adatta ad ogni tipo di pelle, anche quelle più secche e sensibili, la crema StriVectin Advanced Retinol Eye Treatment ha una formulazione super idratante che combina gli effetti anti-età di ingredienti ampiamente usati in ambito cosmetico. Contiene infatti ceramidi che forniscono nutrimento alla cute, rigenerando la naturale barriera lipidica che protegge dalle aggressioni esterne, così da mantenere la pelle più giovane e luminosa. Inoltre è arricchita con retinolo, fondamentale per una skincare routine ideale per le pelli mature. Questo ingrediente aiuta a ridurre i segni dell’invecchiamento, come rughe e perdita di elasticità.

Il segreto di StriVectin è però nella molecola NIA-114, una forma ottimizzata di niacina (conosciuta anche come vitamina B3) che rafforza lo strato protettivo cutaneo e potenzia l’efficacia anti-età del retinolo, lavorando in sinergia per una pelle immediatamente più giovane e dall’aspetto più sano. La crema per il contorno occhi va applicata mattina e sera, dopo la consueta detersione del viso. Ne basta davvero pochissima: spalmandola delicatamente nei punti più colpiti da inestetismi come rughe e occhiaie, ha un effetto rinfrescante molto piacevole. E in poche settimane la differenza è incredibile.

Su Amazon, sono moltissime le utenti che hanno provato la crema StriVectin, apprezzandone i benefici per la pelle del contorno occhi. Delicata sulla cute, aiuta a levigare le rughe e a ridurne la comparsa, dando compattezza alla pelle e idratandola a fondo. Il rapporto qualità/prezzo è soddisfacente, soprattutto perché se ne può usare pochissima così da farla durare più a lungo. E i risultati ci sono, quindi merita davvero la spesa. Parola di Jennifer Lopez.

