Il segreto di eterna giovinezza di Charlize Theron è una crema che costa meno di 10 euro

E se ti dicessimo che il segreto beauty di Charlize Theron è una crema che costa meno di 10 euro?

L’attrice e modella sudafricana non hai mai nascosto di avere particolarmente a cuore la cura della pelle; la sua skincare, infatti, ha un focus ben preciso: mantenere la pelle idratata, elastica e luminosa.

La crema per una pelle glow come quella di Charlize

Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore è la crema da tenere nel beauty, un vero must have per Charlize Theron e non solo. Tra le celebrity che la menzionano nella loro beauty routine quotidiana: da Beyoncé a kim Kardashian a Meghan Markle, tutte amano la crema low cost soprattutto perché è versatile e multiuso.

Originariamente formulata per fornire una barriera protettiva sulla pelle secca e screpolata e per ristabilire velocemente la giusta idratazione, più recentemente, la crema super idratante prodotta da Eucerin, che contiene glicerina idratante e pantenolo riparatore, è stato riscoperta per una serie di usi di bellezza.

Sul viso per idratare profondamente, ma ottima anche come maschera per le labbra screpolate, impacco per le mani secche, rigenerazione della pelle danneggiata a causa di patologie più o meno gravi della pelle.

Parlando con In Style, Charlize Theron ha infatti confessato di usare Aquaphor su tutta la famiglia:

“Il mio medico lo ha consigliato a Jackson (Il figlio dell’attrice). Quando ho iniziato a usarlo su di lui, ho capito che è una delle migliori creme per le mani di sempre. Ottimo anche sulle labbra”

Aquaphor è quindi una crema da avere nel beauty tutto l’anno: le sue proprietà emollienti e la sua texture corposa sono utili in caso di secchezza eccessiva, ad esempio in estate dopo una lunga esposizione al sole o una giornata in piscina.

La skincare di Charlie Theron

Salutista e appassionata di beauty l’attrice, segue una routine quotidiana minimale, ma molto precisa e attenta. Appena sveglia, infatti, lava il viso con un detergente e applica poi un siero specifico, una crema per il contorno occhi e subito dopo una crema idratante.

Uno degli step fondamentali per Charlize è l’applicazione di una crema SPF ad alto fattore protettivo; come sappiamo, è proprio questo gesto quotidiano il vero antirughe più efficace per la pelle.

Un ultimo, ma non meno importante, fattore di cura della pelle è l’alimentazione: la sana alimentazione influisce sull’idratazione interna e sull’equilibrio degli ormoni, oltre a garantire il giusto apporto di tutti nutrienti, indispensabili per mantenere la pelle elastica, luminosa e idratata. L’effetto glow, infatti, è reale e duraturo quando viene dall’interno. Per contrastare il tono della pelle spento e irregolare, Charlize fa il pieno di frutta, verdura e in generale alimenti vegetali freschi con una particolare predilezione per la papaya.

Un frutto meraviglioso per la pelle, contenente uno speciale enzima chiamato papaina, insieme a molti antiossidanti. Aiuta a rimuovere le tossine e le cellule morte della pelle per una pelle più luminosa e pulita.

Una routine minimalista

Una routine beauty semplice, minimale e per questo anche più facile da seguire nel tempo in cui si inserisce la crema low cost: Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore, un trattamento multiuso corposo e riparatore da tenere sempre in borsa.