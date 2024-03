Ci sono prodotti di bellezza che sono dei veri e propri must have: come la crema Avène Cicalfate+. Della stessa linea c'è anche il siero miracoloso

Fonte: iStock Photo Il siero miracoloso: di una delle creme più amate

Pelle sensibile o irritata? Nessun problema perché esiste una crema davvero tanto amata che ora è diventata anche un siero miracoloso. Quali sono i suoi vantaggi? Proteggere e riparare la pelle. Stiamo parlando di Avène Cicalfate Intensive Skin Recovery Serum un prodotto che non potrà più mancare nella routine di bellezza di moltissime persone.

Si tratta, infatti, di un siero che ha tantissimi pregi e che può essere l’alleato di bellezza di cui avevamo bisogno per avere una pelle non solo riparata, ma anche più forte e idratata. Un altro punto a suo favore? Va bene a partire dai 12 anni. Tutto quello che c’è da sapere su Avène Cicalfate Intensive Skin Recovery Serum.

Il siero di cui non possiamo proprio più fare a meno

Ci sono prodotti la cui efficacia è talmente tanto nota che diventano veri e propri must have, degli oggetti di culto da inserire nella propria routine di bellezza.

È il caso della crema Avène Cicalfate+, amatissima dalle star, che ha un’azione riparatrice per la pelle sensibile e irritata. E siamo certi che sarà lo stesso anche per il siero riparatore della stessa linea, Avène Cicalfate Intensive Skin Recovery Serum, che è un prezioso alleato per tutti coloro che hanno la pelle sensibile e fragile. Basti pensare che, oltre a lenire la sensazione di disagio in maniera immediata e per un tempo lungo, se usato in maniera continuativa riesce anche a rafforzare la barriera cutanea. Infine, un plus non da poco, idrata per 24 ore.

Può essere applicato su tutto il viso, sul collo e anche nella delicata zona del contorno occhi: è la routine perfetta per tutti e può essere utilizzato ogni giorno, oppure si può usare solo per un periodo di tempo limitato se si ha bisogno di un trattamento intensivo.

Avène Cicalfate Intensive Skin Recovery Serum Il siero per la pelle sensibile e fragile

La crema più amata: da avere sempre con sé

Le star la tengono sempre a portata di mano, ma non solo loro: stiamo parlando della Avène Cicalfate+, una crema riparatrice per la pelle sensibile e irritata. La formula contiene principi attivi ristrutturanti e purificanti e, dopo l’applicazione, i fastidi vengono subito leniti. Se questo non bastasse favorisce anche la ristrutturazione della pelle e purifica le aree fragilizzate dell’epidermide.

Si può utilizzare più volte nell’arco della giornata e va applicata proprio sulla zona irritata con un massaggio delicato. È un ottimo prodotto, molto apprezzato e che è sempre bene tenere in casa per le situazioni di emergenza, ma anche per un uso più continuativo.

Va bene per tutta la famiglia, anche per i bimbi più piccoli, e al suo interno vi sono molti ingredienti preziosi: nello specifico si tratta di una combinazione di Acqua termale Avène e di altri componenti come solfato di rame e solfato di zinco.

Se questo non bastasse ha anche un prezzo accessibile e tantissime recensioni ne sottolineano l’efficacia per necessità diverse anche già dopo poche applicazioni.

Avène Cicalfate La crema riparatrice per la pelle sensibile e irritata

