Pelle luminosa come Jennifer Lopez: l’ingrediente magico è in vendita a meno di 20 euro

Fonte: ANSA Jennifer Lopez

Pori dilatati, imperfezioni, opacità: la nostra pelle del viso è costantemente soggetta a stress che spengono il suo naturale colorito e la rendono meno luminosa. E trovare il giusto prodotto per tornare a risplendere a volte è davvero difficile: stavolta, a svelarci il suo segreto di bellezza è Jennifer Lopez, che si affida ad un ingrediente magico in grado di dare alla sua pelle una levigatezza incredibile. Oltre ad essere davvero efficace, lo si può trovare in commercio come principio attivo di numerosi prodotti anche molto economici, perfetti quindi per tutte le tasche. Andiamo subito a scoprire di cosa si tratta.

L’acido glicolico, il segreto di bellezza di Jennifer Lopez

Sul red carpet è sempre la più bella, e per lei il tempo sembra essersi fermato: Jennifer Lopez ha una pelle levigata e luminosa, quasi completamente priva di imperfezioni e di rughe. Qual è il suo segreto? Dopo averci rivelato la sua crema (low cost) preferita, ora è il turno dell’elisir di giovinezza che è racchiuso in un solo ingrediente. Stiamo parlando dell’acido glicolico, una sostanza estratta dalla canna da zucchero che possiede un’importante azione esfoliante. È questa l’arma delle star per combattere opacità e imperfezioni, un alleato per le pelli giovani e mature per eliminare facilmente le cellule morte e favorire la produzione di collagene.

I prodotti migliori a base di acido glicolico

L’acido glicolico penetra in profondità nella pelle e agisce come un peeling chimico, stimolando il rinnovamento cellulare. Per questo il detergente viso Belei, perfetto soprattutto per le pelli più mature, aiuta a ridurre visibilmente le imperfezioni e le rughe d’espressione. La sua formulazione in gel è fresca e delicatamente profumata, idrata a fondo e ha una lieve azione esfoliante: è l’ideale per detergere il viso prima della quotidiana skincare routine, un gesto di bellezza di cui non potrai più fare a meno.

Detergente viso Belei Il primo passo per la tua beauty routine contro le imperfezioni

Per chi soffre di pelle grassa, il detergente viso Eva Naturals offre una formulazione ricca e super idratante: oltre all’acido glicolico, che stimola il processo di rinnovamento cutaneo, contiene olii essenziali di rosmarino e di pompelmo, dall’azione anti-invecchiamento e rassodante. Inoltre sono presenti l’acido salicilico e l’equiseto, entrambi ingredienti fondamentali nella lotta contro l’acne. La pelle sarà immediatamente più morbida e luminosa, grazia anche all’olio di jojoba e alla vitamina E.

Detergente viso Eva Naturals Un complesso di vitamine ed olii essenziali che combatte le imperfezioni

Sei alla ricerca di un peeling chimico all’acido glicolico? Il siero Claireceuticals è ottimo per contrastare macchie e rossori, piccole imperfezioni dovute all’acne. Arricchito con acido ialuronico ed estratto di tè verde, ha una consistenza leggera che penetra in profondità e idrata la pelle, rassodandola e riducendo la presenza di rughe. Basta applicarne un po’ sul viso prima di andare a letto, meglio ancora se in abbinamento ad un detergente dall’azione esfoliante.

Siero Claireceuticals Un peeling chimico per combattere i segni del tempo sul viso

Per un trattamento intensivo, L’Oréal Paris Revitalift Laser X3 mette a disposizione la sua più avanzata tecnologia per un peeling efficace in appena 7 giorni. La confezione contiene 7 ampolle monodose, ciascuna da applicare la sera prima di andare a letto: in pochissimo tempo, i risultati sono visibili con una riduzione delle macchie, una luminosità più intensa e un effetto pelle nuova.

Offerta Siero L'Oréal Paris Revitalift Laser X3 Il tuo gesto quotidiano per un trattamento intensivo

Perfetti per chi va sempre di fretta, i dischetti esfolianti Nip+Fab aiutano a prendersi cura della pelle del viso in pochissimo tempo. Ciascun pad è arricchito con acido glicolico al 2%, acido ialuronico ed estratto di amamelide, che levigano la pelle rimuovendo facilmente le cellule morte. In pochi giorni si potranno notare i primi miglioramenti, con una carnagione più luminosa, imperfezioni ridotte e rughe attenuate.

Dischetti esfolianti Nip+Fab Pochi istanti per avere una pelle più luminosa e levigata

