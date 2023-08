Eyeliner nude: i prodotti da acquistare per un look “no make up”

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Per risaltare lo sguardo, non c’è bisogno di esagerare: il classico eyeliner nero è senza dubbio seducente, ma è più adatto per una serata elegante che per una giornata d’estate. Questo non significa dover rinunciare al make up, anzi! Puoi ricreare un look acqua e sapone perfetto per il giorno, riuscendo al tempo stesso a mettere in evidenza gli occhi. Il trucco sta nell’eyeliner nude, che dona un effetto naturale, ma anche molto raffinato. Ecco quali sono i prodotti migliori da provare.

Eyeliner nude, il must have dell’estate

Durante il giorno, soprattutto in estate, indossare un eyeliner nero può risultare troppo “pesante”. Se vuoi comunque esaltare il tuo sguardo, prova il color nude: in un solo istante, aiuta ad illuminare gli occhi e a renderli più grandi, dando però un aspetto del tutto naturale e non troppo appariscente. È il perfetto sostituto dell’eyeliner bianco, un segreto di bellezza molto usato dalle star per allargare lo sguardo, ma con un effetto più morbido ed elegante. Scopriamo insieme quali sono i prodotti da acquistare subito per avere sempre occhi bellissimi.

Eyeliner Kiko

La matita occhi Lasting Precision di Kiko è perfetta per chi è alle prime armi e teme di combinare guai con l’eyeliner: ha la mina davvero molto morbida e cremosa, quindi si applica facilmente e non sbava. La sua texture è omogenea, e la si può usare sia all’interno della rima dell’occhio che sulla palpebra. Grazie al comodo applicatore, inoltre, puoi sfumare il colore come preferisci, per creare tanti effetti diversi. È disponibile in diverse nuance, tra cui anche il color nude.

Eyeliner Gosh

Se non ami un make up troppo vistoso, la matita di Gosh fa sicuramente al caso tuo: alla prima applicazione risulta quasi invisibile, eppure riesce ad illuminare e ingrandire lo sguardo in maniera davvero elegante. La sua formulazione contiene ingredienti naturali, tra cui la preziosissima vitamina E che, con i suoi antiossidanti, aiuta a rendere la pelle del contorno occhi più soda ed elastica, combattendo le piccole rughe d’espressione.

Eyeliner The Balm

La collezione The Balm offre una vasta serie di eyeliner, tra cui spicca quello color nude, l’ideale per un effetto naturale che non impegna troppo. Grazie alla sua formula a lunga durata e altamente pigmentata, si applica in un istante e lascia una linea morbida, dalla finitura setosa. È perfetto per allargare lo sguardo con un solo gesto, e lo puoi sfumare per dare agli occhi un aspetto diverso ad ogni occasione.

Eyeliner Rimmel London

Scandaleyes Kohl di Rimmel London è una matita occhi dalla texture morbida e super scorrevole, da usare come eyeliner per ingrandire e dare profondità allo sguardo. La sua formulazione dermatologicamente testata è adatta anche ad occhi sensibili e per chi usa le lenti a contatto. Inoltre è waterproof, quindi dura per tutta la giornata senza sbavature, anche quando fa davvero molto caldo. Cosa aspetti a provarla?

Eyeliner Yves Saint Laurent

Se la tua parola d’ordine è eleganza, l’eyeliner nude Sense Couture di Yves Saint Laurent ti conquisterà. È un prodotto liquido, ma si applica molto facilmente grazie al pennellino dalle setole morbide, che permette di creare linee sinuose in un solo istante. Non potrai più farne a meno!

