Occhi grandi e sguardo liftato come Kim Kardashian: il suo segreto è low cost

Tra le star spopola un trend beauty che permette di ingrandire immediatamente lo sguardo e di liftarlo con pochi, semplicissimi gesti. Si tratta del fox eye concealer hack: tanto amato sui social, questo trucchetto ha permesso a Kim Kardashian di sfoggiare occhi grandi e un aspetto più fresco, quasi ringiovanito. Il segreto sta tutto in un unico prodotto (low cost), il correttore. Vediamo quale scegliere e come utilizzarlo.

Come replicare il fox eye concealer hack

Vuoi mettere i tuoi occhi sotto la lente d’ingrandimento? Il segreto di Kim Kardashian e di tante altre star per uno sguardo da volpe si nasconde in pochi gesti che possiamo replicare facilmente. Il prodotto di cui non possiamo proprio fare a meno, in questo caso, è il correttore. Fedele amico di tutte noi, indispensabile per liberarci di bruttissime occhiaie e di altre piccole imperfezioni prima di passare al make up, stavolta viene utilizzato per creare dei giochi di luci e ombre con uno scopo ben preciso: quello di ampliare la palpebra, liftare la pelle del contorno occhi e alzare gli zigomi. Il risultato? Occhi più grandi e sguardo intenso.

Il primo passo per adottare la tecnica del fox eye concealer hack consiste nell’applicare una buona base idratante. La pelle, per poter assorbire nel modo giusto il correttore, deve essere infatti non solo pulita alla perfezione, ma anche nutrita e ben idratata. Il Primer Revlon Perfecting + Smoothing, dalla texture cremosa, si applica in pochi istanti e leviga la pelle riducendo le rughe più sottili, grazie alla formula arricchita con acido ialuronico, vitamina B5 ed estratto di semi di zucca. In questo modo il make up durerà più a lungo senza sbavature.

Primer Revlon Perfecting + Smoothing Idrata la pelle anche nel contorno occhi e leviga le linee più sottili

Dopo aver applicato il primer, si passa al correttore. La formulazione liquida è sicuramente la migliore per ottenere un effetto lifting, e tra i prodotti migliori in circolazione c’è sicuramente il correttore NYX Cant’ Stop Won’t Stop: la sua texture leggerissima permette di sfumarlo con pochi gesti, coprendo le imperfezioni e illuminando la pelle. Su Amazon ha collezionato oltre 16mila recensioni e l’81% delle utenti lo ha valutato con 4 o 5 stelle, confermandolo come un vero must have per avere un make up perfetto.

Correttore NYX Cant' Stop Won't Stop Uno tra i prodotti più amati su Amazon: è disponibile in tantissime varianti e vanta un prezzo strepitoso

Un’altra ottima scelta è il correttore liquido Maybelline New York Instant Anti-Age. Si applica facilmente, grazie alla comoda spugnetta che permette di dosare bene il prodotto senza sprechi, e in pochi tocchi copre qualsiasi imperfezione, illuminando e scolpendo il contorno occhi. La sua formulazione con bacche di goji e haloxyl aiuta a mantenere la pelle giovane e a rallentare l’invecchiamento cutaneo.

Offerta Correttore Maybelline New York Instant Anti-Age Arricchito con bacche di goji e haloxyl, rallenta l'invecchiamento della pelle

Il correttore va applicato in piccole quantità sotto l’angolo interno dell’occhio e sotto quello esterno. Quindi occorre sfumarlo: dall’angolo interno dobbiamo spingerci verso gli zigomi, mentre da quello esterno dobbiamo puntare verso le tempie. In questo modo avremo un effetto lifting naturale e immediato. Per sfumare il correttore, possiamo usare un pennello a goccia. Quello di Kiko ha un manico ergonomico di forma arrotondata e setole ad alta densità che assicurano una stesura uniforme del prodotto.

Pennello a goccia Kiko Indispensabile per un make up perfetto, è ottimo per stendere correttori e ombretti in crema o in polvere

L’ultimo tocco per un perfetto sguardo da volte è l’eyeliner, che va applicato dalla palpebra verso l’angolo esterno, puntando in alto per liftare l’occhio. Per chi desidera un effetto wow, si può proseguire anche verso l’angolo interno così da allungare lo sguardo. L’eyeliner Rimmel London Exaggerate unisce un nero intenso dal finish luminoso ad una lunga durata: si tratta di un prodotto waterproof che rimane impeccabile fino a 24 ore, senza bisogno di ritocchi.

Offerta Eyeliner Rimmel London Exaggerate Precisione e lunga durata, per un eyeliner che dona immediata intensità al tuo sguardo