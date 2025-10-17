Obesità e diabete, come funzionano i nuovi farmaci, per chi sono indicato e come ottenerli

Per gestire il diabete di tipo 2 e l’obesità, che è una malattia multifattoriale e recidivante, si stanno facendo strada nuovi trattamenti che oltre a consentire una riduzione del peso corporeo possono avere effetti metabolici positivi e proteggere cuore e arterie. Ma per chi sono indicati e quando? E soprattutto, come agiscono?
Il Professore Fabio Broglio ci spiega il meccanismo d’azione di questi medicinali, che pure presentano alcune differenze tra loro, e soprattutto ricorda che è necessaria la prescrizione del medico. Diabete di tipo 2 ed obesità rappresentano due minacce per la salute, per le complicanze che possono comportare e per i rischi che vanno oltre alle sole alterazioni metaboliche. Ma deve essere sempre il curante ad indicare la via migliore, caso per caso, per affrontare queste situazioni.