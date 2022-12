Scarlattina, perché preoccupa e quando può essere pericolosa

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Si parla molto, in questi giorni, di scarlattina. A rilanciare l’attenzione su questa malattia batterica, per la quale non esiste ancora un vaccino, è la situazione inglese. Nel Regno Unito si osservano infatti molti casi di infezione da streptococco di gruppo A, con ricoveri e decessi nei bambini. Anche se si può manifestare anche negli adulti, la scarlattina tende a diffondersi soprattutto tra i bambini e gli adolescenti e non va certo considerata una patologia grave.

La scarlattina è una malattia esantematica

A provocare il quadro è uno specifico streptococco definito beta emolitico di gruppo A e piogeno. Il germe produce delle tossine, dette eritrotossine, che determinano la comparsa dei sintomi. Ma soprattutto la scarlattina entra nel novero delle patologie esantematiche. Cosa significa? Provoca un’eruzione cutanea, cioè delle macchie rosse puntiformi in lieve rilievo sulla pelle che durano mediamente tre o quattro giorni e poi si schiariscono. È caratterizzata da una faringite causata dal batterio, placche in gola, arrossamento delle tonsille e puntini rossi sul palato che si chiamano petecchie.

La lingua si ricopre dapprima di una patina bianca e poi, desquamandosi, diventa di colore rosso fragola o lampone. Si osserva un aumento dei linfonodi sotto il collo che appaiono tumefatti e dolenti, febbre variabile da poche linee a temperature sui trentanove o quaranta gradi e possono comparire anche brividi, cefalea, vomito. Le classiche macchie arrossate tendono a presentarsi prima in prossimità dell’inguine e alle ascelle, ma poi si diffondono, con una particolare curiosità ben apprezzabile alla vista. Le zone che circondano la bocca e il naso non presentano infatti alcuna lesione e rimangono bianche, tanto da far pensare nelle forme più serie ad una vera e propria maschera definita maschera di Filatow.

Come ci si contagia e quanto dura l’incubazione

Il batterio può essere trasmesso attraverso il contatto diretto con il malato o con le goccioline respiratorie emesse con la tosse, gli starnuti o anche parlando. In pratica, come capita con il raffreddore e l’influenza, le goccioline possono passare da una persona all’altra con la voce, il respiro, la tosse e gli starnuti. Ma non basta.

Bisogna ricordare che la trasmissione della malattia può avvenire attraverso un contagio indiretto con la manipolazione degli oggetti utilizzati dai pazienti malati come asciugamani, stoviglie, lenzuola, termometri. Il periodo di incubazione della scarlattina è breve e in genere varia da due a cinque giorni con inizio improvviso dei sintomi.

Per prevenire la malattia, in assenza di un vaccino, sono molto importanti le misure igieniche. Occorre che i bambini si lavino bene le mani, perché questo riduce in modo drastico l’insorgenza di questa e di moltissime altre malattie. È molto importante anche spiegare loro come starnutire e come tossire per non contagiare gli altri. Occorre poi insegnare ai bambini a non tossire o starnutire nella mano con la quale poi toccano giocattoli, mobili o oggetti disseminando virus e batteri ma in un fazzoletto monouso da gettare via.

Come si fa la diagnosi e come si cura

La diagnosi è clinica: viste le caratteristiche dell’esantema e quanto può emerge dalla visita, il pediatra può individuare la patologia. A volte per confermare la situazione può servire il tampone faringeo che aiuta a verificare la presenza dello streptococco. Il test rapido, effettuato nell’ambulatorio del pediatra, consente di avere un risultato in pochi minuti e decidere così la terapia più appropriata.

Visto che si tratta di un’infezione batterica, il pediatra può indicare un trattamento antibiotico specifico. È importante che sia la diagnosi che la prescrizione dell’impiego dell’antibiotico siano fatte dal medico e non autodecise da parte dei genitori, visto che il tampone, oltre a non rilevare sempre e comunque la presenza del batterio (i cosiddetti falsi negativi) potrebbe anche risultare positivo in bimbi che non hanno un quadro patologico ma ospitano comunque in gola il batterio.