MyG: la piattaforma di telemedicina per accedere ai servizi di Sanità Digitale

Le nuove tecnologie e una rete Internet solida sempre più diffusa sul territorio nazionale hanno consentito lo sviluppo e la diffusione della telemedicina e di percorsi di cura e di anamnesi online. A dare ulteriore spinta a questa tendenza anche la pandemia da Covid-19, che ha fatto avvertire a medici e pazienti la necessità di trovare soluzioni smart, innovative e sicure per l’assistenza socio-sanitaria a distanza.

Il Gruppo Giomi non si è fatto trovare impreparato e ha ideato MyG.

Telemedicina: che cos’è e quali sono i vantaggi

La telemedicina sfrutta la tecnologia per garantire a tutti un’adeguata assistenza socio-sanitaria a distanza, attraverso l’utilizzo di computer, smartphone e tablet connessi ad Internet. Il contatto tra medico e paziente, per quanto riguarda la fase di anamnesi e la strutturazione di percorsi di cura per problemi di lieve entità che possono essere affrontati con questa modalità, avviene tramite i dispositivi mobili.

Lo scambio di informazioni e la comunicazione, così, è agevolata anche al di fuori dei tipici orari ambulatoriali e qualora il paziente sia impossibilitato ad effettuare spostamenti o il medico di riferimento non possa riceverlo personalmente.

A sostegno della medicina non solo device e tool che permettono il contatto a distanza tra paziente e medico, ma anche dispositivi medici all’avanguardia che consento il monitoraggio dello stato di salute degli individui e che trasmettono tutte le informazioni necessarie in tempo reale. Ciò permette percorsi di cura appropriati, il controllo costante dei parametri, consulti istantanei e un pronto intervento rapido in caso di anomalie.

I vantaggi della telemedicina sono tanti e, proprio durante la crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19 sono apparsi evidenti. Innanzitutto, infatti, consente un miglioramento della qualità di vita dei soggetti più fragili, che possono accedere alle cure in qualsiasi momento di necessità.

La gestione dei pazienti con patologie croniche è facilitata. Attraverso la telemedicina infatti, si può avere un controllo costante di tutti i parametri fisiologici e clinici, consentendo l’individuazione immediata di problematiche.

MyG: piattaforma all’avanguardia per la telemedicina

Il Gruppo Giomi, con i suoi 70 anni di storia nel mondo della sanità italiana e con la costante attenzione all’innovazione e allo sviluppo di nuove soluzioni, ha immediatamente compreso la necessità di realizzare un sistema di telemedicina integrata, per offrire ai pazienti nuove strade per accedere alle cure e all’assistenza a distanza.

È nata così MyG, una piattaforma dedicata al benessere dei pazienti a 360° in cui, oltre ai più noti servizi di televisita medica, assistenza sanitaria e monitoraggio a distanza, è stata integrata una vera e propria concierge della salute, in cui i pazienti avranno accesso ad un ventaglio completo di servizi, ed un’importante collaborazione con i Medici di Medicina Generale.

MyG è stata infatti ideata e creata con lo scopo di migliorare la qualità di vita del paziente, offrendogli la possibilità di controllare e prendersi cura del suo stato di salute senza dover necessariamente sottoporsi a spostamenti che, in alcuni casi, possono diventare particolarmente difficoltosi.

Con MyG è possibile controllare in tempo reale, 24 ore su 24, i parametri vitali dei pazienti, allertando immediatamente la Centrale Operativa, qualora si presentassero anomalie o criticità da affrontare.

Per far ciò, vengono utilizzati dispositivi medici all’avanguardia che trasmettono tutti i valori dei parametri vitali direttamente alla piattaforma collegata, sotto la stretta supervisione ed assistenza degli operatori della Centrale Operativa.

Il sistema di controllo da remoto che, in base alle necessità ed alla criticità delle situazioni, mette in allerta i familiari o le persone di riferimento e attiva percorsi di pronto intervento e di soccorso con consulti istantanei con il personale incaricato da Giomi, garantisce al paziente una maggiore sicurezza e un maggior senso di serenità.

Nel panorama innovativo della medicina digitale, la più grande rivoluzione proposta da MyG è la possibilità di effettuare televisite sia con Medici Specialistici che con Medici di Medicina Generale, grazie alla collaborazione con una delle più importanti piattaforme di Medicina Generale in Italia.

Con un’unica piattaforma quindi viene garantita a pazienti e medici la possibilità di interfacciarsi in modo semplice e smart, agevolando tutte le principali prestazioni come consulto, controllo da remoto delle rilevazioni dei parametri vitali, andamento ed aderenza alla terapia, invio e gestione di prescrizioni e ricette dematerializzate.

A completamento del sistema MyG è stata connessa ed integrata la concierge della salute in cui l’utente troverà a sua disposizione una serie di servizi in grado di integrare e completare i percorsi di cura, quali l’e-commerce in cui acquistare comodamente da casa dispositivi medici, ortopedici, parafarmaci e farmaci da banco, corredato dal servizio di delivery del farmaco attraverso il quale è possibile acquistare e ricevere anche farmaci con prescrizione medica, caricando semplicemente la ricetta nella propria area personale, ed il servizio di self analisi con cui l’utente potrà richiedere la consegna e il ritiro di kit per effettuare autonomamente e domiciliarmente una vasta gamma di analisi di laboratorio, genomiche e nutrigenetiche.

Da un punto di vista nutrizionale, sempre attraverso la concierge MyG, è possibile lo sviluppo di piani di alimentazione personalizzata in base alle caratteristiche dell’utente e la gestione di patologie gastrointestinali quali la disbiosi o disfunzioni del microbiota, ed è attivabile inoltre il servizio di Health & Senior Food attraverso cui ricevere in 24/48h cibi precotti di durata variabile a seconda della tipologia della pietanza, elaborati in base al programma nutrizionale, patologia o necessità dell’utente, nel caso dei senior per esempio saranno preparate per semplificare ed agevolare la masticazione e la digeribilità.

L’impatto benefit, infine, è positivo anche sul sistema sanitario. La soluzione innovativa di telemedicina del gruppo Giomi, infatti, porta ad una ottimizzazione di tutte le risorse, ad una riduzione dei costi sanitari e ad un minor carico sul personale infermieristico e medico.