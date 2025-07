Enterocolite necrotizzante o NEC, cos’è e come si può prevenire grazie al latte materno

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Il latte materno protegge dalla enterocolite necrotizzante

Interessa soprattutto i neonati che hanno “fretta”. O meglio. Si tratta di un quadro che tende a manifestarsi in prevalenza nei pretermine, tanto da interessare più o meno il 6% dei neonati con peso alla nascita inferiore al chilo e mezzo e addirittura l’8% dei neonati che vengono al mondo sotto il chilo di peso. Si chiama enterocolite necrotizzante o NEC.

Come si è recentemente ricordato in occasione della giornata di sensibilizzazione sulla NEC, il latte della mamma rappresenta un ottimale protezione per il neonato anche nei confronti di questo quadro.

Cos’è e chi colpisce la NEC

L’enterocolite necrotizzante è una delle emergenze neonatali più temibili nel nato gravemente pretermine. Si può manifestare nelle prime settimane di vita e in modo temporalmente con estrema variabile, considerando che risulta inversamente correlato all’età gestazionale. Sul fronte del danno si osserva un’infiammazione della mucosa intestinale che può evolvere dai quadri clinici meno intensi, sin verso la necrosi ischemica dell’intera parete intestinale con perforazione.

La terapia consiste, inizialmente, nel mettere a riposo l’intestino, sospendendo l’alimentazione enterale e nutrendo il neonato per via venosa, nella somministrazione di terapia antibiotica e di terapia di supporto in base ai sintomi sistemici presentati (farmaci inotropi, trasfusioni di emoderivati); nelle fasi avanzate o in caso di perforazione intestinale è necessario ricorrere all’intervento chirurgico per asportare i tratti di intestino danneggiati dalla necrosi. In ogni caso, occorre prestare attenzione ai neonati pretermine ma non solo.

Questa patologia può riguardare anche i neonati a termine, tra i quali può presentarsi con una frequenza compresa tra 0.05–0.71 per 1000 nati vivi, laddove ci siano dei fattori di rischio sottostanti, quali le cardiopatie congenite o degli eventi ipossico-ischemici perinatali.

Sebbene il riconoscimento precoce e il trattamento tempestivo di questa condizione abbiano migliorato i risultati clinici, la NEC è tuttavia gravata da un’elevata mortalità e da una sostanziale morbilità a lungo termine, rappresentata essenzialmente da problematiche quali la sindrome dell’intestino corto, nel caso in cui si sia resa necessaria la resezione di lunghi tratti di intestino necrotico.

Puntare sulla prevenzione

“Gli sforzi preventivi si sono concentrati sull’identificazione di interventi che possano ridurre il rischio, la frequenza e la gravità della NEC – segnala Simonetta Costa, Segretaria del Gruppo di Studio del Neonato Chirurgico della Società Italiana di Neonatologia (SIN). Poiché la NEC si verifica prevalentemente nei neonati pretermine, la prevenzione della nascita pretermine avrebbe un impatto significativo sulla sua incidenza”.

La somministrazione di corticosteroidi (ovvero derivati del cortisona) prenatali a tutte le donne a rischio di parto pretermine entro sette giorni dal parto è un potente strumento di prevenzione, perché in grado di ridurre il rischio di NEC, oltre che di altre condizioni legate alla prematurità, come la sindrome da distress respiratorio, la retinopatia della prematurità, l’emorragia intraventricolare e la mortalità in generale.

Il ruolo del latte materno e cosa fa il colostro

“Un altro strumento di grande importanza per la prevenzione della NEC è il latte umano continua il Massimo Agosti, Presidente della SIN. Secondo le raccomandazioni della nostra Società Italiana di Neonatologia e delle altre Società scientifiche nazionali ed internazionali che si occupano di nutrizione neonatale, il latte della propria mamma è la prima scelta anche per i neonati prematuri.

Se il latte materno non è disponibile, il latte umano donato rappresenta la prima alternativa, pur offrendo benefici protettivi leggermente minori a causa delle procedure cui è soggetto di congelamento, pastorizzazione e conservazione”.

I meccanismi attraverso i quali il latte materno riduce il rischio di NEC includono l’abbassamento del pH gastrico, il miglioramento della motilità intestinale e la riduzione del rischio di disbiosi intestinale, grazie all’effetto antimicrobico garantito da fattori prebiotici e probiotici presenti nel latte materno. L’effetto protettivo del latte umano sembra essere dose-dipendente, in quanto a un maggiore apporto di latte corrisponde una protezione proporzionalmente più elevata nei confronti della NEC.

Il latte materno della propria madre, quindi fresco e non pastorizzato, è talmente importante che il colostro prodotto nelle prime fasi della lattazione può costituire un vero e proprio strumento terapeutico. La terapia orale del colostro consiste nella somministrazione di gocce di colostro materno nella bocca del neonato entro il primo giorno di vita, nell’attesa che possa ricevere una vera e propria nutrizione enterale.

Le quantità di colostro fornite in questa maniera vengono assorbite direttamente a livello della mucosa orale e in minima parte raggiungono il tratto gastrointestinale. Le evidenze scientifiche attualmente disponibili evidenziano che la terapia orale con colostro è efficace nel ridurre l’incidenza di enterocolitenecrotizzante.