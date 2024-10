Diabete, come la tecnologia può aiutare a diventare mamme

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il controllo del diabete e la gestione delle complicanze. Anche per le donne in gravidanza

Controllare il diabete

Microinfusori, capaci di avvicinarsi moltissimo all’attività del pancreas naturale. Sistemi di monitoraggio che si attagliano perfettamente alle caratteristiche della persona, pronti ad inviare segnali che colgono eventuali variazioni della glicemia. E sono solo due esempi di quanto le nuove tecnologie stiano rivoluzionando sia il controllo della patologia che la gestione delle complicanze e la qualità della vita delle persone.

Ma attenzione. È fondamentale una rete diabetologica di assistenza, capace di porre al centro del proprio interesse, le persone con diabete, con le proprie risorse e fragilità e che si ponga nella prospettiva della promozione della qualità della vita di chi ne è affetto.

La persona con diabete, sia esso di tipo 1 o 2, deve quindi trovarsi nelle condizioni di trattare al meglio la sua patologia, disporre degli strumenti per monitorarla, ridurre i rischi di condizioni che possono imporre il ricovero. E se si entra in ospedale, è fondamentale che i pazienti in pronto soccorso per complicanze da diabete possano accedere ad un percorso assistenziale che favorisca aderenza e persistenza terapeutica: le nuove tecnologie di monitoraggio in continuo dei livelli glicemici possono semplificare il compito.

Queste tecnologie, peraltro, si rendono ancora più indispensabili in gravidanza se pensiamo che un bambino su due nato da madre con diabete di tipo 1 potrebbe presentare delle complicazioni. “Tra le più frequenti l’eccessiva crescita fetale (LGA, neonati più grandi per l’età gestazionale), il maggiore ricorso alla terapia intensiva neonatale e il parto pre-termine a causa dell’aumento dei livelli di glucosio materno – Veronica Resi, Coordinatrice del Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza AMD-SID e creator della relazione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia sul tema”.

Quali attenzioni nella gestante con diabete di tipo 1

Innanzitutto si alza il rischio di andare incontro a parti pre-termine se non si raggiungono i livelli ottimali di glicemia. In particolare raggiungere gli obiettivi di HbA1c (emoglobina glicata) inferiori a 6.5% prima della gravidanza e target glicemici stringenti durante la gravidanza ha effetti significativi. Le donne con livelli superiori al target alla tredicesima settimana possono andare incontro a parti pretermine nel 48% dei casi rispetto a quelle in target glicemico.

Così come livelli superiori al target alla 24ma settimana sono risultati correlati a tassi di nascite pre-termine doppi (35,7% rispetto al 16,2%) di quelle in target. Per i neonati, nelle donne che non godono di un controllo glicemico ottimale il rischio di un neonato LGA (più grande rispetto all’età gestazionale) è doppio rispetto a chi ottiene un buon controllo.

La metà nelle donne con compenso ottimale alla 13ma settimana (14,6% contro il 26,8%) di quelle non in target e alla 24ma settimana di gestazione il 47,4% rispetto al 54,9% di quelle non in target.

Il controllo glicemico di una gravidanza caratterizzata da un diabete pre-gestazionale pone infine al diabetologo una sfida con obiettivi più rigorosi per ridurre al minimo le complicanze associate. In questo senso le tecnologie applicate al monitoraggio del glucosio rappresentano una innovazione fondamentale: lo studio CONCEPTT 2 ha mostrato che nelle donne che utilizzavano i sistemi di monitoraggio (CGM-RT) si è osservata una riduzione degli esiti avversi neonatali.

Come controllare la gravidanza

“Ora sappiamo che un controllo stringente precoce nel primo trimestre grazie al monitoraggio glicemico in continuo RT-CGM , nelle gestanti con diabete di tipo1 si è dimostrato in grado sia di migliorare il compenso glicemico materno che di ottenere risultati migliori per la salute del neonato, con una diminuzione delle ipoglicemie neonatali e un minore ricorso a ricoveri in terapia intensiva – ricorda Resi”.

In questi ultimi anni, abbiamo inoltre assistito alla crescente diffusione dei sistemi di infusione insulinica (CSII o microinfusori) tra le persone con DM1, grazie al fatto che essi garantiscono un miglioramento sensibile del compenso glicemico.

“Tali sistemi anche tra le donne con DM1 in età fertile sono in crescente aumento e in particolare i sistemi di infusione insulinica ibridi ad ansa chiusa (HCL) – segnala l’esperta. Le donne che, in caso di gravidanza, desiderano mantenere tale terapia, avendone sperimentato l’efficacia prima del concepimento si trovano di fronte al problema che purtroppo la maggior parte dei sistemi commercialmente disponibili sono off-label (fuori indicazione) in gravidanza perché i loro algoritmi non sono stati costruiti per raggiungere i target metabolici specifici per questa condizione”.

L’importanza del controllo della glicemia

Per garantire una gravidanza sicura, a detta degli esperti, è quindi fondamentale il raggiungimento di un controllo glicemico ottimale. “I risultati degli studi più recenti supportano le linee guida inglesi NICE confermando l’opportunità di offrire un sistema di infusione insulinica ibrido ad ansa chiusa (HCL) a tutte le donne in gravidanza con diabete di tipo 1 – sottolinea Raffaella Buzzetti, Presidente Eletto SID. Infatti, lo studio AiDAPT 3 ha dimostrando come le donne affette da diabete tipo 1 in terapia con HCL mantenevano un controllo glicemico adeguato 10.5% più alto rispetto al gruppo di controllo”. Attualmente l’unico sistema HCL con indicazione ufficiale per l’uso in gravidanza approvato in Europa e in Italia è il CamAPS FX. Chiaramente, i sistemi HCL hanno cambiato il panorama della cura del diabete nella popolazione non gravida.

“Molti studi appena usciti stanno sempre più supportando l’utilizzo di questi sistemi evidenziando un aumento sostanziale del tempo in cui i livelli di glucosio sono controllati e in target rispetto alle cure standard in tutti e tre i trimestri di gravidanza – conclude Buzzetti”.

In vista indicazioni mirate

Ovviamente la collaborazione tra diabetologo e ginecologo sul tema è fondamentale. E l’approccio va mirato caso per caso. Il Gruppo di Studio Diabete e Gravidanza si è reso disponibile per redigere un Documento sull’utilizzo della tecnologia nel periodo della “dolce attesa”, spaziando dai sistemi di monitoraggio della glicemia alle recenti acquisizioni di sistemi integrati con i microinfusori, che possa essere di supporto per i colleghi che si occupano di gravidanza complicata da diabete.

Insomma una guida all’utilizzo dei sistemi tecnologici avanzati fornendo una linea di consenso tra esperti supportata da evidenze scientifiche che aiuti a migliorare la programmazione e la gestione della gravidanza complicata da diabete pre-gestazionale e supporti la cura del diabete gestazionale.