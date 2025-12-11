Vittoria di Svezia elegantissima ai Nobel 2025: ricicla l’abito della madre

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Vittoria di Svezia

Vittoria di Svezia ha dato prova ancora una volta del suo impeccabile stile ripescando un abito dal guardaroba della madre, la Regina Silvia. Il vestito, ispirato a Balenciaga, era stato indossato dalla Sovrana al banchetto del Nobel del 1994, e la Principessa lo ha scelto per la stessa occasione, confermando la sua predilezione per la moda d’archivio.

Vittoria di Svezia incanta con l’abito vintage di sua madre ai Nobel

La Principessa Vittoria di Svezia continua a stupire con il suo stile: in occasione della Notte dei Nobel ha scelto il trionfo dell’eleganza discreta con a un abito riciclato, ripescato direttamente dall’archivio di sua madre, la Regina Silvia. Il vestito era stato indossato per la prima volta dalla Regina Silvia al banchetto del Nobel del 1994. L’opera è stata firmata da Jacques Zehnder, un creatore di moda che ha vestito spesso la Sovrana con meravigliosi abiti da sera alla fine del ventesimo secolo.

L’abito ha una silhouette di chiara ispirazione Balenciaga in tessuto rigido, impreziosito da una cascata rimovibile di fiori neri che scorre lungo un lato dell’abito. A distanza di tre decenni, l’abito è attualissimo – e ancora perfetto per il banchetto dei Nobel – e si inserisce perfettamente nella strategia della Principessa Vittoria di mettere in risalto la moda reale d’archivio. Non si tratta di un semplice gesto nostalgico, ma di un’affermazione stilistica ben precisa.

Getty Images

L’erede al trono di Svezia negli ultimi anni ha dimostrato di avere un gusto raffinato e (quasi) impeccabile, tra look chic con intramontabili pois e fantasie floreali, riciclando di tanto in tanto abiti già indossati in occasioni ufficiali, proprio come insegna la “collega” Letizia di Spagna, maestra del riutilizzo di outfit memorabili.

Scegliendo l’abito Zehnder del 1994 della Regina Silvia, la Principessa Vittoria ha confermato di saper selezionare i capi perfetti dall’archivio reale al momento giusto, dimostrando un approccio misurato e consapevole alla moda negli eventi di stato. Il risultato è un’immagine che celebra la tradizione e, al tempo stesso, dimostra una profonda sensibilità verso i temi della sostenibilità e del riutilizzo.

I gioielli indossati da Vittoria di Svezia per i Nobel 2025

In linea con il rigoroso protocollo del Nobel, la Principessa Ereditaria ha indossato insieme all’abito del 1994 la Fascia e la Stella dell’Ordine dei Serafini, la più alta onorificenza di cavalleria svedese, insieme a quella dell’Ordine della Famiglia Reale di Sua Maestà Re Carlo XVI Gustavo, indossato sul suo nastro azzurro pallido.

Anche la scelta dei gioielli è stata studiata nei minimi dettagli, profondamente legata al suo titolo e aggiungendo un tocco di modernità rispetto alla Regina Silvia. Al centro dell’elegantissimo look splendeva il Diadema Sunray, detto anche “a raggi di sole”. Il gioiello, con la sua frangia di diamanti ispirata al kokoshnik (il copricapo tradizionale russo), fu portato in Svezia nel 1881 ed è il diadema che è stato indossato da più membri della Famiglia Reale Svedese in assoluto.

Getty Images

Per la serata il diadem era fissato saldamente sopra il suo chignon basso, con la riga centrale, ed è stato abbinato a orecchini pendenti di perle lucidate. A differenza della madre, Vittoria ha deciso di “alleggerire” il look con pendenti più semplici e lasciando il collo libero da collane e altri ornamenti.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!