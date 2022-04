La vita segreta di Kate Middleton: svelati alcuni dettagli inediti sulla Famiglia Reale

Kate Middleton, il look da working girl da copiare

Quando vengono pubblicati dei libri sulla Famiglia Reale, si scoprono nuovi “segreti” e dettagli inediti su ciascun membro, da Kate Middleton al Principe Carlo. The Palace Papers, scritto da Tina Brown, ha richiesto ben due anni di lavoro: sono state raccolte informazioni grazie a interviste, fonti e più di 120 addetti ai lavori. Ed è così che possiamo conoscere più da vicino la vita segreta di Kate Middleton, ma non solo.

Kate Middleton ha una “vita segreta”

Non è facile reggere le aspettative del Palazzo e, quando sei nata in una famiglia non Reale, ti mancano un po’ le vecchie abitudini. Kate, che è tra le più amate dal popolo inglese, non ha mai voluto dimenticare le sue passioni e gli interessi. Per questo motivo, stando alle rivelazioni pubblicate su The Palace Papers, conduce una sorta di vita segreta “parallela”.

C’è la Duchessa di Cambridge, e c’è la Kate che si intrufola alle mostre alle otto del mattino: pare, infatti, che faccia spesso visite segrete ai musei e alle gallerie, così da nutrire la sua “vita interiore”. Tina Brown ha scritto all’interno del libro un dialogo che è avvenuto tra la Middleton e uno sconosciuto all’interno della galleria: “Mi manca la storia dell’arte: mi aiuta a trovare soluzioni”. C’è da dire che la Duchessa ha un talento per la fotografia, come dimostrano le foto che condivide.

La frase di Harry su Meghan e il rapporto incrinato con William e Kate

Erano stati soprannominati i “Fab Four”, i Favolosi Quattro: William, Kate, Harry e Meghan hanno avuto la possibilità di far funzionare le cose. Agli occhi esterni apparivano assolutamente perfetti, ma dietro le quinte si consumavano problemi su problemi. Per esempio, Meghan Markle era molto più brava a parlare in pubblico di Kate: molto più diretta e coinvolgente. Questo aspetto non è proprio piaciuto ai Duchi di Cambridge, ma c’è dell’altro.

Meghan e Harry, stando alle informazioni di un insider, “dipenderebbero dal dramma“. Spesso hanno alimentato avvenimenti di poco conto, come la lite furiosa poco prima delle nozze, per una tiara. “Ciò che Meghan vuole, Meghan ottiene”, aveva detto il Principe Harry ai tempi. Una frase che può essere letta in tante varianti, ma che lascia di certo intuire i “capricci” della Duchessa di Sussex.

Carlo è troppo “bisognoso”: il legame con la Regina Elisabetta e il figlio Harry

Tutti i membri della Famiglia Reale sono stati inclusi nel libro di Tina Brown. E sul Principe Carlo sono stati rivelati alcuni aspetti che in parte si intuivano da tempo, come il disperato bisogno di ricevere l’approvazione della madre. Secondo la Regina Elisabetta, infatti, Carlo sarebbe troppo bisognoso, emotivo e vulnerabile. Un insider ha anche svelato a Tina Brown ciò che Filippo pensava del figlio: era preoccupato per il suo futuro da Re, perché non lo riteneva adatto a coprire il ruolo.

Nel libro è ampiamente trattato anche il legame tra Harry e Carlo, ormai sempre più vicini alla rottura definitiva. In realtà, i problemi ci sarebbero da tempo, da ben prima che Harry andasse via dall’Inghilterra insieme alla moglie. Le loro comunicazioni, infatti, avvenivano principalmente mediante gli uffici privati. Un retroscena che di certo non stupisce: del resto, quando i Duchi di Sussex hanno fatto visita alla Regina Elisabetta, Carlo non avrebbe voluto nemmeno incontrarli.