“Tutti hanno detto di no”: Harry in difficoltà, anche gli amici gli hanno voltato le spalle

È già iniziato il conto alla rovescia per l’uscita del libro-bomba di Harry, un’autobiografia esplosiva che racconterà la sua verità su quella che è stata l’intera vita trascorsa all’interno della Royal Family. E continuano ad emergere sempre nuovi dettagli: secondo alcuni esperti, il Duca di Sussex sarebbe rimasto solo nella stesura delle sue memorie, perché anche gli amici gli avrebbero voltato le spalle nel momento del bisogno.

Harry, gli amici lo lasciano solo

Annunciando la pubblicazione del suo libro di memorie, Harry aveva già fatto terra bruciata intorno a sé: la Royal Family non avrebbe accolto la notizia in maniera positiva, e si dice che Re Carlo III sia pronto a tagliare ogni rapporto con suo figlio, rendendo impossibile ricucire quella frattura che aveva preso il via con la Megxit. Le rivelazioni esplosive che dovrebbero emergere dall’autobiografia del Duca di Sussex stanno facendo tremare Buckingham Palace dalle fondamenta. Addirittura, secondo alcuni esperti è possibile che il Sovrano decida di privare Harry e Meghan Markle dei loro titoli, un gesto che metterebbe fine davvero ad ogni possibilità di riavvicinamento.

Ma non è solo dalla famiglia che Harry si è allontanato. A quanto pare, anche i suoi amici lo avrebbero lasciato solo. Stando ad alcune indiscrezioni, durante l’estate avrebbe chiesto aiuto a coloro che, negli anni, gli erano stati vicino perché parlassero con JR Moehringer – il ghostwriter che ha scritto le sue memorie. L’appello del Duca di Sussex, rivolto sia agli amici che alle sue ex fidanzate, sarebbe però caduto nel vuoto: “Hanno detto che ci avrebbero pensato, ma alla fine la maggior parte di loro ha detto di no” – ha rivelato una fonte a The Sun.

A quanto pare, tutti sarebbero rimasti sorpresi quando è stato loro chiesto di parlare degli aspetti più intimi della vita di Harry, soprattutto perché per tanti anni avevano avuto il divieto di spifferare questi dettagli ai media: “Sembra un po’ ironico che ora voglia che lo facciano perché ha bisogno del loro aiuto” – ha spiegato l’insider. Quasi nessuno avrebbe dunque accettato di dare il loro contributo alla stesura dell’autobiografia di Harry, che presto uscirà in tutte le librerie per la casa editrice Penguin Random House.

Di cosa parla il libro di Harry

Come annunciato solo qualche giorno fa, il libro di Harry sarà disponibile a partire dal 10 gennaio 2023. Il titolo scelto per l’autobiografia è Spare – Il Minore: un modo per rimarcare il ruolo secondario che il Duca di Sussex ha sempre sentito di rivestire, considerandosi la “ruota di scorta” della Royal Family. ” Sono entusiasta che le persone possano leggere un resoconto di prima mano della mia vita, accurato e del tutto veritiero” – ha spiegato Harry, parlando delle sue memorie. Ci sarà spazio anche per le ultime ore di sua madre Diana, e per tutto il dolore che ha vissuto in quella circostanza.

Secondo quanto affermato da un portavoce, i proventi del libro andranno – almeno in parte – ad alcuni enti di beneficenza. La Penguin ha rivelato che Harry ha donato 1.500.000 dollari ad un’organizzazione che sostiene bambini malati di AIDS in Lesotho e Botswana. Inoltre è prevista un’altra donazione all’organizzazione WellChild, di cui il Duca è patron da tanti anni: questa si occupa di bambini con particolari esigenze sanitarie di essere assistiti in casa anziché in ospedale.