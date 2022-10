Chi è il ghostwriter di Harry, JR Moehringer

L’attesissima autobiografia di Harry sta per arrivare sugli scaffali di tutte le librerie, e promette davvero di far tremare Buckingham Palace sin dalle fondamenta. Molte sono le rivelazioni esplosive che dovrebbero essere contenute nel libro, in uscita tra pochi mesi. Chi è il ghostwriter che il Duca di Sussex ha arruolato per la stesura del suo ritratto rivoluzionario? Si tratta di JR Moehringer, e ha già un lungo curriculum alle spalle.

JR Moehringer, il ghostwriter scelto da Harry

Per la sua autobiografia, Harry ha scelto un autore che ha già una notevole esperienza nel campo. John Joseph “JR” Moehringer, lo scrittore che ha firmato il nuovo libro del Duca di Sussex, è nato a New York nel 1965 e ha origini italiane da parte di padre. Dopo la laurea in Lettere ottenuta presso la prestigiosa Yale University, ha iniziato la sua carriera come giornalista lavorando con importanti testate statunitensi come il New York Times, il Rocky Mountain News e il Los Angeles Times. Facendosi largo con il suo intuito brillante e una prosa molto amata dai lettori, ha ottenuto persino il Premio Pulitzer nel 2000, per il suo giornalismo di approfondimento.

Qualche anno dopo, Moehringer ha deciso di intraprendere una strada diversa e ha scritto il suo primo libro: Il bar delle grandi speranze è un romanzo autobiografico che ripercorre la sua giovinezza, un ritratto autentico ed emozionante che gli ha permesso di guadagnarsi grande approvazione da parte della critica. Dal libro è stato anche tratto un recente film, diretto da George Clooney. Oltre ad aver dato alla luce altri romanzi, lo scrittore ha lavorato a due biografie di celebri personaggi famosi. Nel 2009 ha contribuito alla stesura di Open, che racconta l’incredibile carriera del tennista statunitense Andre Agassi. Successivamente, ha scritto la biografia di Phil Knight, il fondatore della Nike, intitolata L’arte della vittoria.

L’autobiografia di Harry, cosa sappiamo

Con tali referenze, è facile capire come mai JR Moehringer sia stato scelto per il nuovo libro di Harry. Ma cosa sappiamo sull’autobiografia esplosiva che tutto il mondo attende con ansia? La casa editrice Penguin Random House ha annunciato ufficialmente la sua uscita nelle librerie il prossimo 10 gennaio 2023: inizialmente il suo lancio era previsto per l’autunno, ma la morte della Regina Elisabetta II ha scombinato le carte. Tanto che Harry avrebbe addirittura pensato di non pubblicare più il suo volume, temendo di essersi spinto troppo oltre nel criticare Re Carlo III.

Il libro si intitolerà Spare – Il Minore, una scelta che ha suscitato numerose polemiche. “Spare” può infatti essere tradotto come “ricambio, scorta”, e lascia intendere come Harry si sia sempre sentito messo in secondo piano all’interno della Famiglia Reale, come figlio e fratello minore, ben lontano da ogni possibilità di ereditare il trono. “È davvero un po’ patetico che non sia riuscito ad andare avanti” – ha rivelato Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, facendo riferimento proprio al titolo scelto per l’autobiografia.

A quanto pare, il libro sarà un racconto intenso ed approfondito della vita di Harry, dalla sua infanzia al ruolo all’interno della Royal Family, sino all’incontro con Meghan Markle, al loro allontanamento da Londra e alle conseguenze che tale rottura ha avuto sull’intera famiglia. Ci si aspettano dichiarazioni esplosive, che daranno del filo da torcere a Palazzo. Lo stesso Harry ha affermato: “Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato finora, ed entusiasta che le persone possano leggere un resoconto di prima mano della mia vita, accurato e del tutto veritiero”.