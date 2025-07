Sofia di Spagna, il preoccupante motivo per cui si trova ancora a Madrid

Getty Images Sofia di Spagna

Le vacanze estive della Famiglia Reale spagnola sono ormai iniziate, come da tradizione, sull’isola di Mallorca. Re Felipe VI, la Regina Letizia e le loro figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofía, hanno fatto ritorno al Palazzo Marivent per trascorrere alcune settimane di relax sotto il sole delle Baleari. Eppure, quest’anno, non è passata inosservata l’assenza di Sofia di Spagna.

Perché Sofia di Spagna è ancora a Madrid

Di solito, la presenza di Sofia di Spagna a Palma di Mallorca è una costante rassicurante delle estati Reali. Fedele alle sue abitudini, la Regina emerita ama raggiungere l’isola approfittando delle prime settimane di luglio per immergersi nella vita locale, tra passeggiate per il centro storico, visite ai mercatini e cene nei ristoranti più affezionati. Un appuntamento che puntualmente si rinnova, anno dopo anno, e che rappresenta anche un’occasione per stare vicino alle nipoti e condividere con loro momenti che durante l’anno sono praticamente impossibili da trascorrere. Ma stavolta qualcosa è cambiato e il motivo di natura familiare.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniel Carande durante la trasmissione Crónica Rosa di Es la mañana, Sofia non ha ancora lasciato Madrid e potrebbe addirittura decidere di non raggiungere l’isola. Il motivo? La salute della sorella, la Principessa Irene di Grecia, con cui condivide da anni la residenza nel complesso della Zarzuela. Le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime settimane, generando forte apprensione nella Regina emerita, che avrebbe preferito rimandare — se non rinunciare del tutto — alla sua vacanza per restare accanto a lei.

Le condizioni di Irene di Grecia

“Mi hanno detto che, se dovesse partire, lo farà solo dopo essersi accertata che Irene sia ben accudita”, ha dichiarato Carande, aggiungendo che Sofia sarebbe anche in contatto con le figlie, l’Infanta Elena e l’Infanta Cristina, per organizzare un’eventuale assistenza familiare. Il legame tra le due sorelle è noto per essere profondo e affettuoso: Irene, seppur più defilata rispetto alla sorella, è da sempre una presenza costante accanto a Sofia di Spagna.

A complicare ulteriormente la situazione ci sarebbe anche un altro elemento delicato. Una delle amiche più care di Sofia, residente proprio a Palma di Mallorca, starebbe attraversando un momento di grave difficoltà di salute. Un doppio colpo emotivo che avrebbe rafforzato nella Sovrana emerita il senso di responsabilità e la necessità di restare a Madrid per dare sostegno affettivo, e forse anche pratico, a chi le è più vicino.

Negli ultimi anni, la sua presenza a Mallorca ha rappresentato un ponte tra la Monarchia e il popolo, attraverso piccoli gesti quotidiani come fare la spesa o fermarsi a parlare con i passanti. Per il momento, la sua partenza appare solo rimandata. Un gesto che potrebbe raccontare di come la Regina stia attendendo miglioramenti circa la salute di sua sorella, che in queste settimana aveva destato una certa preoccupazione. Nel frattempo, il resto della famiglia è già partito alla volta delle vacanze dove tutti si stanno riposando in vista degli tanti impegni previsti per settembre, che li terranno occupati per moltissimi mesi.