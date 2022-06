La Regina vola in Scozia, ma un dettaglio torna a far preoccupare per la sua salute

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, il periodo buio è solo un ricordo: come è apparsa

La Regina Elisabetta II è giunta al suo 70esimo anno di regno, che proprio nelle scorse settimane ha festeggiato con una maratona di appuntamenti nel corso del Giubileo di Platino. Ora è volata in Scozia, dove l’attendono alcuni impegni molto importanti. Il fatto di aver ripreso in mano la sua agenda è di buon auspicio, visti i suoi recenti problemi di salute. Ma un dettaglio, che non è passato inosservato, ha subito destato nuovi timori.

Elisabetta II, il viaggio in Scozia

L’annuale visita ufficiale in Scozia ha avuto inizio: la Regina Elisabetta II ha deciso di far personalmente fronte ai suoi impegni, nonostante negli ultimi mesi abbia dovuto saltare diversi appuntamento importanti a causa dei suoi problemi di salute. Accompagnata da alcuni membri senior della Royal Family – tra cui il Principe Carlo, la Principessa Anna, il Principe Edoardo e sua moglie Sophie -, ha presieduto ad alcuni incontri con le principali autorità locali ed è apparsa in splendida forma. Inoltre ha partecipato alla famosa Cerimonia delle Chiavi e alla parata delle Forze Armate che si è svolta nei giardini di Holyrood Palace. Eppure, le preoccupazioni sulla sua salute non si sono ancora smorzate.

Elisabetta II, i lividi sulle mani

Mercoledì 29 giugno, Elisabetta II ha rinunciato all’annuale festa in giardino, che il Principe Carlo ha presieduto al suo posto – preparandosi al futuro ruolo di Re d’Inghilterra. L’assenza di Sua Maestà ha suscitato qualche timore, ma il dettaglio che più ha destato preoccupazione è in una foto che la ritrae durante il suo incontro ufficiale con Nicola Sturgeon, Primo Ministro scozzese. La Regina l’ha accolta nella splendida sala di ricevimento della sua tenuta di Holyrood, dove sta trascorrendo questi giorni in Scozia.

Le due donne si sono scambiate una calorosa stretta di mano, prima di intrattenere una lunga conversazione sul futuro del Paese. E i più attenti hanno notato come Elisabetta II abbia alcuni lividi violacei sulle mani, cosa che ha nuovamente messo in dubbio la sua salute. In realtà, sembrerebbe non esserci motivo di preoccupazione: il dottor Giuseppe Aragona, come riportato da Express, ha spiegato che ci sono diverse cause alla base di questa condizione, dalla cattiva circolazione alla fuoriuscita di sangue nel tessuto sottocutaneo, che lascia macchie viola – soprattutto se si ha la pelle particolarmente fragile.

“Potrebbe essere cianosi, che si verifica quando non c’è abbastanza ossigeno nel sangue” – ha inoltre affermato – Quando ha una bassa ossigenazione, il sangue è più blu e fa assumere alla pelle una tonalità violacea. È noto che la cianosi può svilupparsi più rapidamente se la persona ha avuto un problema minore di salute”. Dunque, il motivo per cui la Regina ha delle mani con lividi violacei andrebbe ricercato nelle sue recenti condizioni alterate.

Come sta la Regina Elisabetta II

Negli ultimi mesi, Elisabetta II ha dovuto rinunciare a diversi appuntamenti importanti per osservare un periodo di riposo, come prescritto dal suo medico. Come affermato da Buckingham Palace, avrebbe infatti manifestato alcuni problemi di mobilità che le hanno impedito, ad esempio, di partecipare al servizio di Pasqua che si è tenuto presso la St. George Chapel. Più recentemente, la Regina ha saltato la funzione presso la cattedrale di St. Paul, durante il suo Giubileo di Platino – sebbene solo il giorno prima avesse fatto la sua comparsa al Trooping the Colour.