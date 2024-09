Le condizioni di salute della Regina Margherita, dopo aver subito una caduta. L'ex sovrana si trova, adesso, ricoverata in ospedale per monitorare la sua salute

Fonte: Getty Images Margherita di Danimarca

La Regina Margherita, che ha abdicato in favore del figlio Frederik e della nuora Mary a inizio 2024, si trova, adesso, ricoverata in ospedale, dopo una rovinosa caduta, avvenuta nel castello di Fredensborg, nelle ultime ore. In apprensione i sudditi del regno che hanno sempre amato molto l’ex sovrana, in tutti i suoi oltre cinquant’anni di regno.

Regina Margherita, le condizioni di salute

La Danimarca è stata scossa, il 19 settembre 2024, da una notizia poco rassicurante sulle condizioni di salute della Regina Margherita. Il Palazzo Reale danese, infatti, ha comunicato che l’ex sovrana è stata ricoverata in ospedale, a seguito di una caduta, avvenuta nella residenza estiva della Famiglia Reale, il castello di Fredensborg, nell’isola danese Zealand. Mentre si trovava lì per godersi gli ultimi scorci della bella stagione, quindi, l’ex sovrana di Danimarca, è stata coinvolta in un incidente, che ha costretto il suo staff e la famiglia a procedere al ricovero ospedaliero.

Sempre con una nota del Palazzo Reale, però, è stato reso noto che le condizioni di salute della Regina Margherita sono stabili e che resterà in ospedale per monitorare il suo benessere nelle prossime ore. Soltanto il giorno prima della caduta, l’ex sovrana di Danimarca ha presenziato a un evento pubblico molto importante. Si trattava della Conferenza sulla Sclerosi ECTRIMS 2024, che ha avuto luogo presso il Bella Center di Copenaghen, ed è stata inaugurata proprio dalla Regina Margherita.

Per l’occasione la madre del Re del paese europeo ha scelto d’indossare un completo di stoffa leggero color corallo, composto da gonna, giacca e cappello in tinta, abbinato a una camicia con stampe bianca e blu. Il look, dai toni accesi, faceva spiccare la figura dell’ex sovrana, rendendola una protagonista assoluta.

Regina Margherita, l’abdicazione in favore del figlio

Mary e Frederik di Danimarca sono saliti al trono danese lo scorso 14 gennaio 2024, dopo l’abdicazione della Regina Margherita, madre del nuovo Re. Una scelta, quella dell’ex sovrana danese, che è arrivata a sorpresa negli ultimi giorni del 2023 con un annuncio ufficiale. La Regina Margherita ha deciso di lasciare il trono al suo primogenito dopo ben 52 anni di regno all’età di 84 anni. Una scelta arrivata, però, in un momento del tutto particolare, visto che il nuovo sovrano del paese europeo era al centro dei rumors per una presunta love story extraconiugale.

La madre del nuovo sovrano, però, ha motivato la sua decisione, parlando proprio dei suoi problemi di salute e di una riflessione, effettuata dopo aver subito un’operazione: “È andata bene, grazie al personale sanitario qualificato che si è preso cura di me. Naturalmente l’operazione ha dato origine anche a una riflessione sul futuro, ovvero se fosse giunto il momento di lasciare la responsabilità alla generazione successiva”.

Mary di Danimarca, nei suoi primi mesi da nuova Regina del paese europeo, ha dimostrato tutte le sue capacità, partecipando a numerosi impegni pubblici. La nuova sovrana ha dimostrato anche il suo innato buon gusto in fatto di stile, scegliendo sempre il giusto outfit per ogni occasione importante. Anche di recente, la moglie di Re Frederik è apparsa in pubblico con un abito perfetto per l’autunno 2024.