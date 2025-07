Caos nella famiglia reale di Danimarca, torna la Regina Margherita

IPA Federico di Danimarca e sua madre Margherita

La royal family di Danimarca nel caos. Le ultime mosse del sovrano Federico e di suo figlio Cristiano non sono particolarmente piaciute ai sudditi. E sul trono è tornata momentaneamente la Regina Margherita, che aveva abdicato a gennaio 2024, ponendo così fine a uno dei regni più longevi in Europa. Ma andiamo con ordine.

Danimarca, Re Federico in ferie: torna la Regina Margherita

Re Federico e Mary di Danimarca hanno deciso di prendersi qualche giorno di ferie dai loro impegni istituzionali. Lui è volato a Londra per assistere al torneo di tennis di Wimbledon senza la moglie e alimentando così le voci circa una presunta crisi che ormai andrebbe avanti da più di un anno.

Non è chiaro, invece, dove la Regina abbia deciso di rilassarsi. In sostituzione della coppia doveva prendere le redini del regno l’erede al trono Cristiano ma così non è stato.

Il ragazzo, che ha solo 20 anni, ha infatti deciso di seguire le orme dei suoi genitori e andare anche lui in vacanza. La reggenza è così tornata nelle mani della Regina Margherita, che ha ripreso tali incarichi dopo oltre un anno e mezzo di lontananza dagli impegni istituzionali.

Secondo l’agenzia di stampa Dana, questo cambiamento ha suscitato nuove critiche perché è avvenuto senza una pianificazione chiara, il che ha aumentato l’indignazione pubblica. Anche perché la destinazione e i piani specifici del principe ereditario sono sconosciuti: poiché si tratta di questioni personali, la famiglia reale danese non è tenuta a comunicarle pubblicamente ma la mancanza di trasparenza è ovviamente fonte di dibattito.

Cristiano è inoltre al centro delle critiche per la sua vita notturna, a quanto pare piuttosto movimentata, e sull’incertezza che circonda il suo futuro accademico e militare. E il regno di suo padre Federico non sta convincendo fino in fondo, anzi. L’ultimo anno è stato costellato di critiche, indiscrezioni e malelingue.

L’inaspettato e provvisorio ritorno al trono della Regina Margherita ha suscitato grande scalpore nel Paese. L’annuncio ha suscitato sorpresa ma anche una certa calma negli ambienti più critici, certi che la Corona è nelle mani giuste. Una decisione che molti considerano giusta, poiché, grazie alla sua esperienza, l’istituzione non sarà di certo in pericolo.

Nonostante i suoi 85 anni, Margherita ha accettato la sfida con l’esperienza e l’impegno che ha sempre dimostrato nei confronti della Corona. Questa decisione è stata ampiamente applaudita, poiché, a differenza del figlio maggiore, la monarca ha sempre goduto del sostegno e dell’affetto dei cittadini. Ma questo “caos da calendario”, come è stato definito dalla stampa, non è proprio andato giù a molti.

L’importante ruolo della Regina Margherita

Il regno di Margherita di Danimarca, lungo 52 anni e conclusosi con l’abdicazione nel gennaio 2024, ha segnato profondamente la storia danese, creando un rapporto leale e di stima tra la Regina e il suo popolo.

Non è stata una sovrana convenzionale: è anche un’icona culturale, un’artista, una studiosa e una traduttrice. Una Regina che ha saputo creare un mix tra mondi che spesso si trovano agli antipodi: autorità e creatività, tradizione e progresso.

Margherita ha amato il suo ruolo e come ha più volte ribadito si è regine per tutta la vita. E per il suo popolo lo è: un sondaggio d’opinione, pubblicato da DR il 30 dicembre 2024, ha rilevato che Margherita rimane il membro più popolare della famiglia reale, con un indice di gradimento dell’88%.