Regina Elisabetta, 96 anni e quasi senza rughe: la sua crema viso costa meno di 10 euro

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

A 96 anni la Regina Elisabetta continua a stupire per la sua forza di volontà, per la sua lucidità nell’affrontare le questioni più spinose della famiglia e della Monarchia, per la sua salute di ferro, se non fosse per dei problemi di deambulazione che l’hanno bloccata nell’ultimo anno, e per una pelle curata grazie a una crema viso rigorosamente made in London che usa da 60 anni e che può essere acquistata online anche a meno di 10 euro.

Crema viso Cyclax Puoi acquistare online la crema antirughe del brand preferito dalla Regina

Regina Elisabetta, i segreti della sua longevità

Cosa c’è dietro la longevità della Regina? Sicuramente grande disciplina che si riflette sia nella beauty routine che nelle abitudini alimentari cui rigorosamente si attiene fin da quando è salita sul trono, ben 70 anni fa. L’unica eccezione è il bicchiere di gin che la Sovrana amava gustare come aperitivo e che i medici però le hanno proibito.

I segreti di Elisabetta per una vita lunga sono stati svelati qualche tempo fa da Bryan Kozlowski, biografo delle star britanniche, nel suo libro Long Live the Queen: 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch. Tra le 23 regole si trovano la camminata all’aria aperta ogni giorno, il tè pomeridiano di Darjeeling con panini e focaccine, concedersi un pezzettino di cioccolato, mantenere il cervello in allenamento, non a caso anche quando ha contratto il Covid la Regina ha continuato a esaminare i documenti che raccoglie in una scatola rossa, e infine la cura della pelle con una crema speciale per il viso.

Long Live The Queen Puoi acquistare online il libro di Bryan Kozlowski sui segreti della Regina

Regina Elisabetta, la crema antirughe che usa da 60 anni

Non si tratta di un prodotto costosissimo o di qualche trattamento miracoloso, ma di una crema da viso ricca di vitamine, prodotta dalla Cyclax Company, un’azienda fondata il secolo scorso con base a Londra. Così, se Kate Middleton non rinuncia mai al suo bio botulino o alla sua crema Nivea, la Regina da almeno sessant’anni non fa a meno della sua Milk of Roses.

La crema in questione è un prodotto storico della Cyclax Company, è composto dal 90% di acqua che è arricchita dalle vitamine A, B, C ed E, dal forte potere antiossidante e tonificante ed è considerata un’ottima base prima del trucco. La versione Milk of Roses però è pressoché introvabile, pare venga realizzata solo per la Regina. La Cyclax però produce un’ampia gamma di prodotti simili, come la Nature Pure, a base di vitamina E, una crema nutriente da utilizzare su viso e corpo che ha una potente funzione anti-rughe. La si può acquistare anche online per 10 euro.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.