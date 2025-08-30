Re Carlo vende un vaso di nozze a 4.615 euro e se ne torna a Londra

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camilla e Carlo

Anche per Re Carlo e Camilla le vacanze volgono al termine. L’augusta coppia si appresta a lasciare il Castello di Balmoral e a fare ritorno a Londra. Ma intanto Sua Maestà monetizza, vendendo un prezioso vaso di nozze per 4000 sterline, circa 4.615 euro.

Re Carlo lascia Balmoral

Come da tradizione, Carlo e Camilla hanno trascorso le ultime settimane a Balmoral, il castello scozzese tanto amato da Elisabetta II dove per altro è morta, descritto da William e Harry come un luogo paradisiaco.

Ma siamo a fine agosto e anche per il Re è arrivato il momento di fare le valigie e di tornare al lavoro. Si potrebbe dire giusto in tempo per incontrare Harry che arriverà a Londra il prossimo 8 settembre.

In molti si chiedono se questa sarà finalmente l’occasione in cui padre e figlio si rivedranno. Ormai sono trascorsi quasi due anni dall’ultima volta che si sono incontrati personalmente. Fu a febbraio 2024, subito dopo che a Carlo fu diagnosticato il cancro, dal quale non è ancora guarito. Anzi, secondo indiscrezioni, non c’è possibilità per lui di eliminare il tumore. Da qui le numerose speculazioni su quanto tempo gli rimanga da vivere.

Ma tornando al presente, il Re in compagnia di Camilla ha trascorso un’estate positiva e ormai si appresta a tornare al lavoro a pieno regime.

Tra i suoi primi appuntamenti, ci potrebbe essere quello con suo figlio Harry che torna a Londra proprio il giorno del terzo anniversario della morte di sua nonna Elisabetta. Ma su questo incontro, il Palazzo tace.

A parlare invece è una fonte americana che avrebbe rivelato che c’è “determinazione da entrambe le parti affinché ciò accada”. Ha aggiunto: “Per la prima volta da molto tempo, c’è la schietta sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano. Il team del Principe Harry e il Palazzo hanno aperto una linea di comunicazione e ci sono speranze che padre e figlio si rivedano quando il Duca tornerà a Londra a settembre”.

Re Carlo e l’affare del vaso da 4.615 euro moltiplicato per dieci

Intanto, Carlo non smette di pensare agli affari, anche quando è ufficialmente in vacanza. Così, ha messo in vendita un sontuoso vaso, pensato come regalo di nozze. Il costo? 4mila sterline, circa 4.615 euro.

Il suppellettile, realizzato a mano, è stato commissionato da Buckingham Palace e trae ispirazione dalla lussuosa carta da parati presente all’interno della residenza reale. Di questo prezioso oggetto ne sono state realizzate soltanto 10 copie. Ciò significa che se li vende tutti e dieci, Carlo farà un affare da 46.150 euro.

Il vaso East Wing Limited Edition, realizzato nel Devon al 24% in cristallo al piombo, è venduto dal Royal Collection Trust Shop, i cui profitti sono destinati alla manutenzione dei tesori regali della Gran Bretagna.

L’articolo è descritto come “ispirato alle sontuose carte da parati in seta e ai pannelli decorativi del Yellow Drawing Room e della Centre Room nell’ala est di Buckingham Palace. Il design presenta alcuni degli uccelli e dei fiori originali dipinti a mano, provenienti dalla varietà di creature selvatiche ed esotiche che adornano queste stanze spettacolari”.