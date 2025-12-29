Re Carlo, le rivelazione del bodyguard: “Diana saltò dal balcone. Restammo senza parole”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un racconto inedito riporta l’attenzione su uno dei periodi più complessi e dolorosi della vita della principessa Diana, negli anni immediatamente successivi alla fine del matrimonio con Carlo. Un divorzio difficile, avvenuto sotto l’attenzione del mondo, che mise a dura prova Lady D. Le rivelazioni arrivano da uno dei suoi ex bodyguard che in un recente documentario ha deciso di condividere un episodio mai raccontato prima, definendolo uno dei momenti più scioccanti vissuti durante il suo servizio al fianco della principessa del Galles.

Il gesto di Diana dopo il divorzio da Carlo: parla l’ex bodyguard

Secondo la testimonianza, Diana si sarebbe resa protagonista di un gesto improvviso che colse di sorpresa l’intero staff addetto alla sua sicurezza. “Restammo senza parole”, ha raccontato l’uomo, sottolineando quanto quell’episodio mise in luce la fragilità emotiva della principessa in una fase della sua vita segnata da profonde trasformazioni personali e istituzionali.

Le parole del bodyguard restituiscono l’immagine di una Diana combattuta tra il desiderio di libertà e le costrizioni imposte dal suo ruolo pubblico. Un equilibrio difficile da mantenere, soprattutto dopo la separazione da Carlo, quando la principessa cercava nuovi spazi di autonomia, spesso rifiutando regole e protocolli che aveva sopportato per anni in silenzio.

Secondo il bodyguard, proprio in quel periodo la principessa mostrava una crescente insofferenza verso le misure di sicurezza, considerate da lei un ostacolo alla libertà personale. Diana si trovava in una località di montagna quando, in un momento di impulso, lasciò la stanza passando dal balcone, sorprendendo completamente chi era incaricato della sua sicurezza. “Tememmo subito che potesse farsi molto male”, ha spiegato il bodyguard, svelando quanto la situazione apparisse fuori controllo. Il gesto, racconta, non fu preceduto da segnali evidenti e colse tutti di sorpresa, generando attimi di forte tensione.

“Il mio primo pensiero fu che poteva succedere il peggio”, ha aggiunto, spiegando che per chi aveva il compito di proteggerla fu uno shock totale. Dopo essersi lanciata dal balcone Diana fortunatamente non riportò conseguenze gravi, ma l’episodio lasciò un segno profondo nello staff che la accompagnava e rafforzò la percezione di quanto fosse fragile quel periodo della sua vita.

Il divorzio doloroso di Diana e Carlo

Il racconto si inserisce nel contesto di un matrimonio ormai concluso e di una donna che stava tentando di ridefinire la propria identità fuori dalla famiglia reale. Diana, già amatissima dal pubblico, viveva però un momento di grande pressione, divisa tra l’attenzione costante dei media e il bisogno di normalità.

Il matrimonio tra Diana e Carlo, celebrato nel 1981, si concluse in modo traumatico per entrambe le parti. Le incomprensioni accumulate negli anni, le differenze caratteriali e le pressioni costanti dei media portarono ad un progressivo allontanamento fino alla separazione ufficiale nel 1992 e al divorzio nel 1996.

Per Diana fu un periodo di grande fragilità: dovette affrontare la fine del ruolo di moglie del principe del Galles, la crescente attenzione dei tabloid e la solitudine legata alla responsabilità di crescere i figli William ed Harry lontana dal consorte. Il divorzio segnò una cesura profonda nella vita di entrambi, trasformando Diana in un simbolo di resilienza e indipendenza.

