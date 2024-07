Carlo, ultime notizie. L’errore catastrofico del Re, sentenza raggelante

Giudizio raggelante nei confronti di Re Carlo che non si sa imporre in famiglia e imbarazza il suo rapporto col Principe Andrea

Re Carlo

“Incolpo il Re per la situazione terribile” in cui si trova la Monarchia. Parole durissime nei confronti di Carlo che hanno avuto un impatto molto negativo sull’immagine del Sovrano, già considerato debole dalla maggior parte dei sudditi.

Re Carlo, il giudizio raggelante

Un giudizio raggelante nei confronti di Re Carlo, pronunciato dall’esperto in questioni reali, Tom Bower, che non risparmia il Sovrano. Eppure bisogna spezzare una lancia nei confronti di Sua Maestà che sta vivendo un momento molto complesso per la Corona. Anche se le sue difficoltà sono da rintracciare già all’inizio del suo regno, perché non è facile confrontarsi con una Regina longeva come sua madre Elisabetta II.

In 70 anni la vera grande crisi della Famiglia Reale che la Regina ha dovuto affrontare è stata la morte di Diana. Carlo invece, appena salito sul trono, con una pesante eredità lasciatagli dalla madre e le aspettative su di lui che si sono accumulate in parecchi decenni, si è trovato a fronteggiare contemporaneamente una duplice diagnosi di cancro, una riguardante la sua persona e l’altra Kate Middleton, che rappresenta non solo uno dei membri più amati della Famiglia Reale ma anche il futuro della Monarchia.

Carlo, schiacciato dalla famiglia

A ciò si aggiungono i danni collaterali provocati da Harry e Meghan Markle che da quando è morta Elisabetta non hanno più alcun riguardo per la Corona e non si sono fatti problemi ad accusare pubblicamente il Re di questioni ancora tutte da provare. E poi l’altra spina nel fianco è il Principe Andrea.

Proprio il modo in cui Carlo si è posto nei confronti del fratello che ha dato scandalo ha provocato Tom Bower. Secondo l’esperto, il Sovrano si è mostrato troppo debole nei confronti di Andrea, gli avrebbe fatto troppe concessioni, dandogli anche un ruolo di primo piano nella cerimonia di commemorazione della defunta Regina. E questo è un errore imperdonabile.

Poi c’è la questione del Royal Lodge. Carlo ha dato lo sfratto ad Andrea un anno fa, ma questo ancora non ha lasciato l’abitazione. O meglio, prima ha promesso che avrebbe fatto i lavori di manutenzione e per questo ha ottenuto una deroga. Ma dopo mesi non li ha nemmeno iniziati e Carlo non riesce o non vuole sbatterlo fuori di casa definitivamente. Per l’esperto il Re dovrebbe avere più polso, altrimenti la Famiglia Reale andrà a rotoli. Già William si è permesso di licenziare la sorella di Camilla, assunta 20 anni fa da suo padre.

Insomma, Carlo in famiglia si farebbe mettere i piedi in testa da chiunque e ciò non darebbe una buona immagine del Sovrano che risulterebbe ancora più indebolito.

Un altro commentatore reale Richard Fitzwilliams ha rincarato la dose: “Il Re ha senza dubbio un problema, e la Famiglia Reale ha chiaramente un problema estremamente serio e imbarazzante con il principe Andrea”.

inoltre, va aggiunto il carattere del Re, spesso incline a scatti d’ira, che non sa controllare in pubblico. Recentemente durante un viaggio con Camilla se l’è presa con l’assistente della Regina perché non l’aiutava a infilarsi il soprabito.