Re Carlo, il fratello Andrea paga un prezzo troppo alto: “Deluso”

Re Carlo sta attraversando un periodo alquanto complesso: come la Principessa del Galles, anche lui ha condiviso la sua diagnosi di cancro. Rispetto a Kate Middleton, che ha finito la chemioterapia preventiva, Carlo si sta ancora sottoponendo ai trattamenti. Insieme alla Regina Camilla, ospiterà la sua seconda visita di Stato, accogliendo l’emiro del Qatar e la sua prima moglie il 3 e 4 dicembre. Eppure, i nodi da sciogliere sono ancora tanti: Carlo è preoccupato per la reputazione del fratello Andrea (che si è detto deluso dal Palazzo) e da Harry, “pericolosamente distante” da Meghan Markle.

Re Carlo, il fratello Andrea è deluso da lui

Il 2024 è stato tra gli anni più difficili di Re Carlo e della Regina Camilla. Più in generale, è stato un vero e proprio anno funesto per la Monarchia: la diagnosi di cancro del Re e di Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha segnato non poche difficoltà, così come fake news che hanno allarmato il mondo intero sulla salute del Monarca e della moglie del Principe William. Oltre a questo, a complicare le cose ci pensano Harry (che si è allontanato da Meghan negli ultimi mesi) e il Principe Andrea, fratello del Re, che si è detto deluso dal trattamento ricevuto dal Palazzo.

Il caso di abusi sessuali in cui si è ritrovato coinvolto Andrea, il Duca di York, è stato gestito da Buckingham Palace in modo molto strategico: non sono mai state prese né strategie legali né misure legate alle pubbliche relazioni a “favore” del Duca. Il prezzo pagato da Andrea “difficilmente avrebbe potuto essere più alto”. Dopo la disastrosa intervista di Andrea che ha complicato ulteriormente la situazione, si è “bruciato” da solo. E i suoi fratelli – Carlo, Anna ed Edoardo – non ne hanno mai preso le parti, ma, anzi, si sono sempre allontanati da lui (lo stesso vale per il Principe William).

Re Carlo sotto pressione e Harry complica le cose

La fine dell’anno si sta avvicinando, e questo è stato in assoluto un periodo complesso per il Re, soprattutto dopo gli scandali di Harry e Meghan Markle. La coppia negli ultimi tempi si è mostrata spesso in pubblico da “sola”, e ciò ha scatenato nuove voci legate alla presunta crisi e addirittura si è parlato di separazione. Forse è tutto campato per aria (o forse no), ma Carlo è ancora una volta messo sotto pressione e il nuovo libro con capitolo sul fratello Andrea è l’ennesima problematica che si appresta ad affrontare.

Il Re si è anche aperto alla possibilità di “non mettersi in mezzo” se l’Australia sceglierà di diventare una Repubblica: questa è una decisione che spetta loro. La visita del Re e della Regina, che è prevista per la prossima settimana, inizierà venerdì. Il Re ha ripreso i suoi impegni da mesi, ormai, ma è sempre sotto controllo e ha seguito il trattamento: quello che si sta per avvicinare è ancora una volta un periodo difficile, ma al suo fianco c’è la Regina e – soprattutto – ci sono il Principe e la Principessa del Galles.