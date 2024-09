Fonte: IPA Re Carlo

Per Re Carlo, è un periodo difficoltoso sotto diversi aspetti: il suo Regno è stato sottoposto a innumerevoli difficoltà. Ha annunciato di avere il cancro, ha visto sua nuora, l’amata “figlia” che non ha mai avuto, Kate Middleton, sottoporsi alla chemioterapia preventiva. E ancora i problemi con i Duchi del Sussex e, non ultimo, la spina nel fianco, suo fratello Andrea e lo scandalo che lo ha coinvolto nel Caso Epstein. Che ora mette il Re e la Famiglia Reale al completo sotto pressione.

Re Carlo, le difficoltà con il Principe Andrea

Un “film dell’orrore”, queste sono le prime parole dei tabloid inglesi su A Very Royal Scandal, la nuova miniserie che mette in forte difficoltà il Palazzo. Per Re Carlo, i problemi non sono finiti: la miniserie su Prime vede al centro l’intervista che il Principe Andrea ha rilasciato nel 2019 per spiegare la sua posizione nei confronti del Caso Epstein. Un’intervista a dir poco disastrosa, quella rilasciata alla BBC, che ora rischia di minare seriamente la Monarchia.

Matt Wilkinson si è spinto a definire la miniserie un vero e proprio film dell’orrore. “È una completa e totale demolizione del principe Andrea, proprio quando pensi che la situazione non potrebbe andare peggio dopo l’intervista che ha rilasciato, viene descritto come molto pomposo, arrogante e infantile”. E ha aggiunto che il Palazzo tratta sempre queste cose con “disprezzo”, ma allo stesso tempo tutto il mondo dovrebbe sapere che il Principe Andrea è stato espulso dalla Famiglia Reale proprio per le accuse che ha ricevuto. Sempre più sotto pressione, questo è un ulteriore scandalo mondiale che si aggiunge ai precedenti, danneggiando inevitabilmente la reputazione della Famiglia Reale.

La mossa del Re per proteggere la Monarchia

Il Principe Andrea vorrebbe scrivere un libro sui fatti del Caso Epstein. Una mossa che non è nemmeno lontanamente in discussione: nessuno vuole un altro scandalo sulla scia del Principe Harry con Spare. Ed è questo il motivo per cui Carlo sta cercando di cacciarlo dalla Royal Lodge, ma quanto fatto da Andrea non scomparirà e rimarrà una macchia indelebile sulla Monarchia. D’altro canto, sappiamo che ogni volta che prova a bussare alla porta della Famiglia Reale (soprattutto per indossare di nuovo le medaglie), viene mandato via immediatamente.

“La Famiglia Reale ha assunto un atteggiamento molto distaccato. (…) Non c’è modo che qualcuno si avvicini al Principe Andrea, credo che debba solo continuare a giocare a golf e a guidare nei dintorni della tenuta”, ha spiegato una fonte. Anche Sarah Ferguson, l’ex moglie del Principe Andrea e Duchessa di York, è stata esortata dal Re a lasciare la Royal Lodge. Ambedue, quindi, che si sono riavvicinati negli ultimi anni (tanto che si è parlato di seconde nozze), devono trovarsi una nuova casa, ma la lussuosa casa milionaria di Londra della Ferguson è fuori questione poiché è affittata per 16mila sterline al mese. Per il Re, però, è fondamentale inviare un messaggio, ora più che mai: deve proteggere la sua reputazione e quella della Famiglia Reale agli occhi di tutto il mondo.