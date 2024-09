Fonte: Getty Images Harry d'Inghilterra

I rapporti tra Harry d’Inghilterra e il resto della Famiglia Reale Inglese sono freddi ormai da diverso tempo. Dal 2020, infatti, anno in cui il Duca ha deciso di lasciare la patria per trasferirsi in California, la relazione tra lui, il padre e il fratello non è più la stessa di prima. Di recente, il figlio di Carlo III è tornato in patria per partecipare al funerale dello zio e, anche in quell’occasione, tra lui e il Principe William non ci sarebbe stato nemmeno uno sguardo.

Malgrado i rapporti tra il Duca e la sua famiglia d’origine sembrerebbero, a molti, ormai irrimediabilmente incrinati, Harry d’Inghilterra avrebbe deciso di fare un gesto distensivo nei loro confronti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Duca di Sussex avrebbe deciso di non aggiungere delle nuove indiscrezioni nel formato economico di Spare, in uscita a breve.

Harry d’Inghilterra, niente nuove indiscrezioni

Harry d’Inghilterra sarebbe intenzionato a ricucire i rapporti con il padre e il fratello. Infatti, anche se gli ultimi soggiorni in patria del Duca di Sussex non hanno fatto registrare degli evidenti passi avanti nella distensione dei rapporti famigliari, il figlio di Re Carlo III, secondo i rumors, sarebbe intenzionato a presentare un ramoscello d’ulivo alla sua famiglia. Infatti il marito di Meghan Markle avrebbe deciso di non sfruttare la ripubblicazione in versione economica del suo besteller Spare per lanciare nuove accuse alla Corona, come riportato dal Daily Mail.

La casa editrice del libro, la Penguin Random House, ha annunciato la nuova uscita dell’autobiografia il prossimo 22 ottobre negli Stati Uniti e, due giorni dopo, in Inghilterra, in sedici diverse lingue, ma sembra che il testo sarà completamente uguale a quello contenuto nella versione con la copertina rigida, senza capitoli aggiuntivi, come è consueto nelle ristampe.

Harry d’Inghilterra, quindi, avrebbe deciso di non aggravare i rapporti complicati con i suoi parenti, non divulgando nuove notizie inedite sul loro conto, come già fatto con la prima versione di Spare, che, secondo le indiscrezioni, avrebbe ferito profondamente sia la Regina Camilla che il Principe William. Il Duca di Sussex, quindi, avrebbe deciso di non pubblicare degli aggiornamenti della sua autobiografia evitando, quindi, di divulgare dei nuovi dettagli sulla vita privata dei reali e sulle loro divergenze.

Ristampa di Spare, l’infelice data d’uscita

Da quando Harry d’Inghilterra si è trasferito negli Stati Uniti d’America ha effettuato diverse rivelazioni bomba sul conto della Famiglia Reale Inglese, attraverso diverse interviste, una docu-serie e Spare, l’autobiografia, in cui il Duca di Sussex ha raccontato anche di uno scontro fisico, avuto con il fratello e dei rapporti complicati che si erano instaurati tra Kate Middleton e sua moglie.

Harry d’Inghilterra, per il momento, avrebbe deciso di non lasciarsi andare a delle nuove confessioni ma, la data d’uscita della versione economica del suo libro coincide, in ogni caso, con un momento importante per Re Carlo III. In quel periodo, infatti, il sovrano si troverà a Samoa per un incontro importante con i capi di governo del Commonwealth. In quel periodo, inoltre, Carlo III sarà protagonista di un viaggio di stato in Australia e la nuova uscita di Spare potrebbe creare un chiacchiericcio che offuscherebbe il suo primo impegno ufficiale da quando ha annunciato la sua malattia, a inizio 2024.