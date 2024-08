Fonte: Getty Images Harry d'Inghilterra

I rapporti tra il Principe Harry d’Inghilterra e il padre Re Carlo III sembrano ormai essere del tutto compromessi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il sovrano avrebbe deciso di non rispondere più alle chiamate del figlio che, dal canto suo, sarebbe intenzionato a incontrare il Re solo se venissero soddisfatte alcune sue specifiche richieste che riguardano, in grande parte, la sicurezza sua e della sua famiglia. Il Duca di Sussex starebbe effettuando un vero e proprio ricatto emotivo sul sovrano, impedendogli di vedere i suoi due nipotini minori: Archie e Lilibet Diana di Sussex.

La riappacificazione tra i due non sembra, quindi, vicina e neanche un eventuale muovo incontro in terra britannica, visto che Harry d’Inghilterra ha deciso di non partecipare nemmeno al funerale dello zio.

Harry, le motivazioni dell’assenza dal funerale dello zio

Da quando Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno deciso di separare le loro strade da quelle della Famiglia Reale Inglese e di trasferirsi oltreoceano, i rapporti con i famigliari, rimasti nel Regno Unito si sono incrinati sempre di più. Le visite del Duca di Sussex in patria si riducono alle occasioni più importanti per la Corona Reale Inglese. Di recente il figlio del Re ha deciso di non tornare in Inghilterra, nemmeno in occasione del funerale di uno zio.

Lord Robert Fellowes, cognato della Principessa Diana e, quindi, zio di Harry e William D’Inghilterra, è morto recentemente, all’età di 82 anni, ma il Duca di Sussex ha deciso di non partecipare alla cerimonia in suo ricordo. Il defunto è stato anche segretario privato della Regina Elisabetta d’Inghilterra dal 1990 al 1999, gestendo con lei la crisi del 1992, dovuta proprio al divorzio di Carlo e Diana di Galles.

Lo scoglio che più tratterrebbe il Duca di Sussex dal tornare in Inghilterra sarebbe la mancanza del servizio di protezione pubblica per lui e la sua famiglia. Questo privilegio reale, infatti, gli è stato tolto quando ha deciso di ritirarsi dai dovere reali nel 2020.

Harry e Meghan Markle, il viaggio in Colombia

Harry e Meghan Markle, quindi, non torneranno a breve in Inghilterra ma saranno impegnati in un altro viaggio, che sembra quasi un impegno di stato, come già successo per la visita in Nigeria. Anche stavolta la coppia visiterà un paese straniero, senza il consenso della Corona Reale Inglese. Si tratta della Colombia, che raggiungeranno sotto esplicito invito del Vice Presidente Francia Márquez: “Sono lieto di annunciare che il principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, hanno gentilmente accettato il mio invito a visitare il nostro bellissimo paese. Durante il loro viaggio, il Duca e la Duchessa si uniranno a me nella visita di Bogotà, così come delle regioni caraibiche e del Pacifico di Cartagena e Cali”.

L’esponente del Governo colombiano ha spiegato anche le motivazioni di questa visita: “In questi luoghi vivaci, avranno l’eccezionale opportunità di interagire con leader, giovani e donne che incarnano le aspirazioni e le voci dei colombiani impegnati nel progresso…. La loro visita arriva in un momento particolarmente significativo, poiché precede la prima Conferenza ministeriale globale sulla fine della violenza contro i bambini, che si terrà in Colombia questo novembre”.