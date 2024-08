Re Carlo, ultime notizie: “Harry dipendente da Meghan”

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Re Carlo III ha interrotto il suo periodo di vacanza per incontrare, il 20 agosto 2024, i bambini sopravvissuti al terribile attacco, che ha avuto luogo a Southport. Il periodo estivo, il sovrano ha deciso di passarlo nel Castello di Balmoral, insieme ai membri della sua famiglia. Assenti, anche quest’anno, Harry e Meghan Markle con i nipotini Archie e Lilibet, visto che i rapporti tra padre e figlio sembrano sempre più problematici. Re Carlo, infatti, sarebbe preoccupato dall’eventualità di ricostruire i rapporti con il Duca di Sussex perché temerebbe altre rivelazioni da parte sua alla stampa.

Secondo alcuni esperti, in ogni caso, ci sarebbe l’influenza di Meghan Markle dietro diverse scelte di Harry d’Inghilterra.

Harry d’Inghilterra, l’influenza della moglie

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono stati protagonisti, di recente, di un viaggio in Colombia, che non è stato autorizzato dalla Corona Inglese, dove la Duchessa di Sussex ha dimostrato tutto il suo gusto nel vestire. Il rapporto tra i due esponenti della famiglia reale britannica, è stato analizzato dall’esperta reale Ingrid Seward, che è convinta del fatto che Meghan Markle abbia una certa influenza sulle decisioni e le azioni del marito: “Posso sentire davvero la mano di Meghan sulla maggior parte delle cose che fa Harry… Le donne americane lo fanno molto spesso, e penso che probabilmente sia lei a guidare Harry… Penso che abbia a che fare con la persona più potente nella coppia e ho la sensazione che sia lei la partner più forte in questo matrimonio”.

Anche gli amici e i conoscenti del Duca di Sussex avrebbero difficoltà a riconoscere il suo modo di pensare nei suoi atteggiamenti: “Penso che abbiano perso i contatti con lui e non sappiano chi sia adesso, non sembra la persona che tutti conoscevano. L’amante del divertimento, sportivo e un po’ scatenato che era, non c’è più. Ora è interessato alla terapia, al benessere e al cambiamento del mondo, o ci sta provando, non credo che questo sia l’uomo che conoscevano… Penso che abbia molte sfide davanti a sé, ma non credo che sappia quali siano”.

Ingrid Seward, in ogni caso, ha affermato che, secondo lei, Harry d’Inghilterra è veramente felice in California, come riportato dal The Sun: “Credo, da quello che ho sentito dai suoi amici, che sia molto felice in California. Sta per compiere 40 anni, vive in un posto bellissimo, ha due figli e una moglie che ama, cosa potrebbe volere di più. Non credo che gli manchi l’Inghilterra. Non è stato lì ancora abbastanza a lungo da diventare inquieto, ma penso che arriverà il momento in cui desidererà l’erba verde di casa”.

Meghan, l’analisi del linguaggio del corpo

Meghan Markle, quindi, avrebbe una certa influenza sul marito. Judi James, una specialista del linguaggio del corpo, ha analizzato i movimenti della coppia, notando una particolare mossa d’intesa tra i due, mentre la Duchessa raccontava il suo tentato suicidio, come riportato dal Daily Mirror: “La sua mano si allunga per tenere la gamba di Harry come se cercasse il suo sostegno anche se è seduto, relativamente immobile, con la testa inclinata, guardando il suo viso con quella che sembra preoccupazione. Quando guarda in basso, le sue dita si sfregano insieme in quella che sembra ansia mentre Meghan descrive ciò che ha superato dopo non essere stata creduta”.