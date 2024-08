Re Carlo, ultime notizie: il colloquio con Harry durato solo 30 minuti

Fonte: Getty Images Re Carlo e il principe Harry

Nella faida affrontata dalla famiglia reale sembra esserci un barlume di speranza per una riappacificazione tra Re Carlo e Harry, che ormai sembra sempre più lontano dal resto della famiglia. Pare che Carlo sta provando a tendere una mano al figlio che, appena saputo della malattia del padre, ha avuto un colloquio con il sovrano di soli 30 minuti.

Re Carlo e Harry, un incontro di soli 30 minuti

La situazione di salute di Re Carlo e Kate Middleton continua a destare preoccupazione e curiosità in molti: nonostante le condizioni dei due appaiano meno gravi di qualche mese fa e Kate sia apparsa ancora una volta in pubblico provocando felicità nei tanti che la ammirano, i disordini all’interno della famiglia sono più accesi che mai.

Harry e Meghan Markle, infatti, appaiono ancora lontani e sembra impossibile auspicare in un riavvicinamento tra loro e William e Kate. Di altro avviso pare invece essere Re Carlo, che ragiona su una tregua col figlio. Un gesto amorevole che mette per un attimo in secondo piano tutti i momenti in cui, negli ultimi mesi, Harry è apparso poco vicino al padre malato.

I rapporti tra i due si sono incrinati quando Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare i doveri reali e, quando è stata annunciata la malattia del Re, in molti si sono concentrati sul brevissimo incontro che Harry ha avuto con Carlo: una conversazione durata 30 minuti.

Secondo quanto raccontato dal The Sun, il breve incontro avrebbe però una spiegazione diversa dal difficile rapporto reale: per salvaguardare la salute del sovrano, dopo la diagnosi sono state attivate delle misure simili a quelle del Covid limitando così le interazioni del sovrano per evitare il rischio potenziale di contrarre infezioni durante il trattamento. Per lo stesso motivo Carlo ha limitato i suoi impegni e gli incontri istituzionali. Pare quindi che, quando Harry è volato in patria per andare a trovare il padre, nessun tipo di screzio abbia portato i due a dividersi prima del tempo.

Il riavvicinamento tra Re Carlo e Harry

Che la possibilità di un riavvicinamento tra Harry e William sia complicata non è un segreto: dopo il suo allontanamento dalla famiglia, il libro rivelazione e alcuni atteggiamenti di Meghan Markle, Harry ha perso la stima e la fiducia del fratello maggiore, che pare non voglia parlare con lui.

Meno improbabile è invece una riconciliazione con Re Carlo III che, secondo alcune indiscrezioni, sembra stia davvero ragionando su una possibile tregua. Il monarca è ancora molto spaventato che Harry possa scrivere altri libri che possano mettere in cattiva luce la famiglia reale, ma in questo periodo sta trovando conforto e dialogo nelle figure religiose del regno. Con l’aiuto della fede e ragionando sulla sua vita e sul rapporto con i propri genitori, pare che il Re sia propenso ad aprire una porta a Harry.

Una fonte ha raccontato che la fede sta giocando un ruolo più centrale nella vita di Carlo e che: “Harry sarà sempre il figlio molto amato di Carlo. Ha fiducia che Harry potrebbe tornare. Gli manca il legame che una volta avevano, e la porta rimarrà sempre aperta per lui e la sua famiglia. Non vuole anni di discordia e disarmonia che offuscano il suo regno”.