Re Carlo non risponde alle domande su Andrea, finge di non sentire

IPA Re Carlo

Il legame scomodo con suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor sta rendendo la vita di Re Carlo un vero “inferno”. Tanto che, nelle sue uscite pubbliche, ha deciso di far finta di “non sentire” quando qualcuno gli chiede di Andrea. Il Re ha già preso posizione una volta (insieme alla Regina Camilla), e difficilmente replicherà alle domande dei giornalisti o dei sudditi, perché è pur sempre il figlio della Regina Elisabetta. Per Carlo, il silenzio è ancora una delle armi più potenti della Monarchia.

Re Carlo non risponde alle domande su Andrea

Giovedì 5 febbraio, Re Carlo e la Regina Camilla si sono diretti presso il villaggio di Dedham, che si trova nell’Essex: una giornata uggiosa, infatti i Reali si sono riparati sotto gli ombrelli. Tra la folla, però, si è nascosto un provocatore, una persona che ha posto una domanda precisa al Re. “Carlo, hai fatto pressione sulla polizia affinché iniziasse a indagare su Andrea?”. Il Re ha praticamente fatto finta di non sentire e non si è fermato, ma soprattutto non ha minimamente replicato.

Tuttavia, è intervenuta la polizia per far allontanare il disturbatore dalla zona: da Hello, è stato descritto come un “uomo in età pensionabile, con il telefono in mano mentre filmava”. Ma è stata solo la prima persona a porre delle domande scomode al Re, perché poco dopo anche un giornalista lo ha rifatto. Naturalmente la questione è sempre Andrea: il popolo inglese vuole sapere e molti si attendono un’ulteriore presa di posizione da parte del Re. Anche alla Regina Camilla è successa una cosa analoga, ma nella sua uscita pubblica di mercoledì: addirittura la Regina è stata messa alle strette, ma non ha ceduto.

Re Carlo ha tolto i titoli ad Andrea

Andrea oggi non è conosciuto più come Principe o Duca di York, ma come Andrea Mountbatten-Windsor, con il cognome dei suoi genitori, il Principe Filippo e la Regina Elisabetta. Ciò è stato deciso da Re Carlo a seguito dello scandalo di Andrea e dei file Epstein, che hanno raccontato la doppia vita del fratello. La decisione è stata comunicata da Buckingham Palace il 30 ottobre 2025: “Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori di Andrea”.

La pressione in quel momento era altissima, con l’intervento del Parlamento stesso, ma non solo: anche William e Kate hanno avuto, per così dire, un loro ruolo. Con William, ci sarebbe stata una telefonata di fuoco di 10 minuti: “Lui è stato uno dei principali artefici della decisione di costringere Andrea a rinunciare ai suoi titoli. E ci sono voci, a cui credo, che, se necessario, andrà ben oltre quando sarà Re”. Lo scandalo di Andrea ha inevitabilmente macchiato la Monarchia, ma molti sudditi sono comunque dalla parte del Re: “Penso che sia davvero inutile, perché quello che ha fatto Andrea è quello che ha fatto Andrea, non quello che ha fatto Re Carlo, no?”, ha risposto Adrian Sharpe, tra i presenti a Dedham durante la visita del Re e della Regina.