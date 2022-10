Re Carlo, cosa ha regalato a chi ha mandato le condoglianze per la Regina

Regina Elisabetta, i look più belli degli storici incontri con le First Lady

Re Carlo ha deciso di omaggiare tutti coloro che, per la morte della Regina Elisabetta, gli avevano mandato messaggi di cordoglio e vicinanza in un momento tanto delicato; la scelta però è ricaduta su un regalo che non ha niente a che vedere con qualcosa di materiale, anzi. Si tratta di un biglietto che contiene un dolce dettaglio che ha commosso tutti, soprattutto per ciò che rappresenta.

Re Carlo, la sua risposta ai messaggi di cordoglio

Con la morte della Regina Elisabetta avvenuta lo scorso 8 settembre sono stati tantissimi i messaggi di condoglianze ricevuti dalla Famiglia Reale, soprattutto dal primo figlio e nuovo Re, Carlo III.

Il sovrano ha scelto uno dei modi più semplici, ma efficaci, per rispondere pian piano e tutti coloro che hanno scelto di dedicare il proprio tempo a lui e alla sua adorata madre. Non si tratta di oggetti di valore economico, ma quello che Re Carlo ha voluto spedire come ringraziamento ha sicuramente un valore emotivo che fa commuovere.

A svelare il contenuto del regalo è stato un utente di Twitter, il quale ha pubblicato una foto del presente ricevendo di tutta risposta tantissimi commenti e like. “È stato molto gentile da parte vostra inviarmi un messaggio così meravigliosamente affettuoso, dopo la dipartita della mia amata madre. Le vostre sentite parole sono state di grande conforto e non so dirvi quanto le abbia apprezzate in questo momento di immenso dolore”, così appare scritto sul biglietto ricevuto e firmato da Re Carlo.

In allegato, una tenera foto che lo ritrae da piccolo insieme alla Regina Elisabetta, mentre sono entrambi affacciati a una finestra del castello di Balmoral. Un regalo amarcord, risalente a quando l’attuale Re aveva 4 anni, per omaggiare la sua adorata madre e soprattutto i destinatari della lettera.

Il difficile periodo per il Re Carlo

A 73 anni è l’erede al trono più longevo della storia, ma a causa del troppo stress sembra che Carlo stia facendo i conti con le prime difficoltà. La risposta ai messaggi di cordoglio, infatti, è ovviamente una parte quasi invisibile rispetto alla grandezza e al numero degli impegni che lo hanno visto protagonista nell’ultimo periodo e che ancora per molto dovrà affrontare, tant’è che hanno iniziato a circolare alcune voci sulle difficoltà che starebbe attraversando.

Potremmo dire che la sua vita da Re non è ancora iniziata, ma Carlo sembra dare già cenni di stanchezza e cedimento, come se tutto questo fosse decisamente troppo per la sua età e per la vita che ha vissuto, sicuramente sempre piena di impegni ma mai di questo calibro. Eppure, tolte le voci arrivate da Buckingham Palace, nello specifico da un dipendente del Palazzo, il primogenito della Regina Elisabetta continua a sostenere e a rispettare i suoi impegni, sempre affiancato dalla Regina Consorte Camilla, ma non solo.

Anche William e Kate Middleton, Principe e Principessa del Galles, sono sempre presenti e si mostrano perfetti per il ruolo che hanno e sembrano prepararsi a un futuro da Re e Regina, ma nessuno aveva dubbi sul loro essere sempre impeccabili in ogni situazione.