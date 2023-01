Rania di Giordania, la rara dedica social: “Grata di camminare al tuo fianco”

Fonte: IPA Rania di Giordania conquista New York, dalla camicia bustier alla longuette aderente

Rania di Giordania ha deciso di lasciarsi andare non a una, ma ben due dediche social in queste ore per altrettanti compleanni davvero importanti. La Regina, attivissima su Instagram, ha affidato alla piattaforma i suoi auguri per il marito, Re Abd Allah II, e suo figlio minore Hashem, che spegne 18 candeline. Parole dolci e d’amore, non inusuali per Rania, ma che ci raccontano un lato privato bellissimo, l’amore per la sua famiglia.

La dolce dedica di Rania di Giordania: “Grata per la tua presenza”

I compleanni ormai sono social anche per i Reali di tutto il mondo. E non è Kate Middleton la sola a postare scatti dei suoi figli in queste occasioni. Rania di Giordania ha pubblicato un doppio post, per celebrare suo marito e suo figlio, che compiono gli anni lo stesso giorno.

Rania e Abd Allah, di spalle, lei poggia la mano sulla schiena di lui, e si intravedono i loro sorrisi: il romanticissimo scatto scelto dalla Regina per fare gli auguri al Re è diventato subito virale, consacrandoli come una delle coppie reali più amate.

“Non c’è benedizione più grande del camminare ogni giorno al tuo fianco” scrive emozionata Rania di Giordania per suo marito. “Sono grata per la tua presenza ogni giorno”.

Il loro è stato un vero colpo di fulmine: da quando, nel 1993, si sono incontrati per caso in una cena organizzata dalla sorella dell’allora Principe, i due non si sono più lasciati, e sono convolati a nozze solo pochi mesi dopo. Quest’anno festeggeranno trent’anni d’amore e di matrimonio, una tappa fondamentale per la loro vita insieme.

La coppia reale è salita al trono nel 1999, e da allora la loro popolarità, in Giordania, e in tutto il mondo, è diventata senza precedenti per un Re e una Regina della Giordania, al pari di quelli europei, da sempre seguitissimi.

Rania e Abd Allah hanno quattro figli: il Principe Ḥusayn, l’erede al trono, le Principesse Iman e Salma, e il piccolo di casa, Hashem.

“Porti gioia a tutti noi”: gli auguri social per il figlio della Regina Rania

Proprio il Principe Hashem condivide il compleanno con il padre: a lui è dedicato il secondo post di auguri di Rania di Giordania, in occasione del suo diciottesimo genetliaco.

“Possa Dio benedirti con una vita ricca di gioia, la stessa che infondi tu alle persone che ti sono vicine”. La Regina non si risparmia con le parole d’amore per i membri della sua famiglia, e questa è un’occasione speciale, visto che si tratta del compleanno del suo figlio più piccolo.

Nato il 30 gennaio 2005, Hashem è il secondo in linea di successione per la Corona, dopo suo fratello, il Principe Ḥusayn. Infatti, in Giordania solo i figli maschi possono aspirare al trono. Del giovane sappiamo molto poco, Rania e Re Abd Allah tengono molto alla privacy dei loro quattro ragazzi.

Mentre lo scorso anno la Regina aveva scelto uno scatto insieme a suo figlio, con un tenero abbraccio, quest’anno Hashem, sempre più adulto, è l’unico protagonista della foto. Perché si sa, saranno anche reali, ma le dinamiche social madri-figli sono sempre le stesse.