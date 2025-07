Getty Images Anna e William d'Inghilterra

A 75 anni la Principessa Anna resta la royal più laboriosa. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, anche la figlia della defunta Regina Elisabetta starebbe cominciando ad avvertire una certa stanchezza. E il nipote William non sembra essere di grande supporto. Soprattutto in merito al discorso delle investiture.

Anna contro William d’Inghilterra sulle investiture

Le investiture, cerimonie formali in cui i destinatari di onorificenze reali ricevono medaglie, possono essere celebrate solo da tre membri senior della famiglia reale: il Re, il Principe di Galles e la Principessa Reale. Con Re Carlo impegnato nella lotta contro il cancro, la responsabilità è naturalmente ricaduta maggiormente sui restanti due.

Ma secondo quanto svelato dal Sunday Times, sarebbe emerso uno squilibrio che avrebbe portato ad un crescente senso di frustrazione. Stando a fonti vicine alla Principessa reale, Anna vorrebbe che il Principe William “si occupasse di più degli impegni reali più ‘di routine'”.

Nonostante molte di queste investiture si svolgano al Castello di Windsor, a pochi minuti dall’Adelaide Cottage, dove l’erede al trono vive con Kate Middleton, è Anna ad essere maggiormente presente.

“Lei continua a svolgere la maggior parte delle investiture [a Windsor], anche se William vive lì. Questa cosa la infastidisce“, ha spiegato un insider.

Al di là di questo, Anna continua a nutrire un forte affetto per il nipote e desidera sostenerlo come futuro Re, e pare che William ammiri profondamente l’incrollabile devozione della zia. Ma con il tempo che passa forse la Principessa desidera un po’ di aiuto, com’è giusto che sia.

Anche perché non vuole andare in pensione: Anna è intenzionata a lasciare gli incarichi reali solo verso i 90 anni, come fatto da suo padre Filippo.

William Principe fannullone?

Commentando la presunta riluttanza di William a svolgere i doveri reali, l’esperta di questioni reali Camilla Tominey ha assicurato che non solo Anna sarebbe infastidita dal comportamento del Principe del Galles. Pure lo staff di Palazzo sarebbe sempre più “frustrato” nei suoi confronti e di Kate Middleton per la loro “avversione al lavoro”.

A detta della royal expert, William e Kate sarebbero”sottoposti a crescenti pressioni per aumentare il carico di lavoro”. Si mormora anche tra i collaboratori che la coppia “voglia trascorrere troppo tempo con i familiari più stretti invece di supportare l’azienda”. I cortigiani sarebbero anche arrabbiati per la scelta di William di dedicarsi alle sue passioni, viaggiando in Germania per gli Europei e in Sudafrica per il suo Earthshot Prize, invece di assumersi maggiori incarichi reali come erede al trono.

Le affermazioni di Tominey sono inoltre in linea con un articolo dello scorso aprile del Daily Mail che sussurrava di quanto William fosse riluttante a partecipare ai funerali di Papa Francesco. Allo stesso modo, qualche mese prima, avrebbe scelto di saltare le esequie del Presidente americano Jimmy Carter preferendo mandare lo zio Edoardo.

Sembra proprio che William ami viaggiare solo per cause che lo interessano personalmente ma questo striderebbe con il suo importante ruolo.

La devozione alla Corona della Principessa Anna

La Principessa Anna compirà 75 anni il prossimo 15 agosto. Mentre la maggior parte delle persone opterebbe per un clamore assoluto, Anna – da sempre molto modesta – sta evitando quasi ogni tentativo di commemorare questo importante compleanno.

Malgrado i migliori sforzi dei cortigiani per coinvolgerla, ha rifiutato ogni proposta di nuovi ritratti ufficiali o interviste con i media.

L’unico omaggio discreto che ha autorizzato è una moneta d’argento da 5 sterline. Emessa dalla Zecca Reale, reca la semplice iscrizione: “La Principessa Reale. Celebrando 75 anni. Dovere e devozione”.