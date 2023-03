Principe William, una star di “Downton Abbey” lo accusa: “Ingiustificabile”

Fonte: IPA Il Principe William a favore della caccia

Il Principe William è sotto attacco per una serie di dichiarazioni riguardanti la caccia, esternate nel corso degli anni. La Famiglia Reale inglese è molto appassionata di questa pratica, per loro uno sport, una tradizione antica, dalla quale, negli ultimi anni, il Principe Harry ha preso le distanze. Suo fratello maggiore, però, ha parlato della caccia a scopo agonistico e commerciale come un qualcosa di positivo, scatenando le ire di molti animalisti, in particolare di un volto noto della tv, l’attore Peter Egan, protagonista di varie serie, tra cui Downton Abbey.

Il Principe William è a favore della caccia

Sarà pur vero che ogni famiglia ha le sue tradizioni, ma se nel resto d’Europa i reali cercano di essere sempre più green e animalisti, i Windsor proprio non riescono a rinunciare alla caccia, una pratica molto amata anche dalla Regina Elisabetta. I Reali d’Inghilterra la praticano con frequenza, nelle loro tenute di campagna, allevano cani da caccia, e si dilettano così a trascorrere lenti pomeriggi autunnali. Nonostante le pesanti accuse degli animalisti, nessuno di loro, ad eccezione di Harry, ha fatto il minimo passo indietro.

Anzi, il Principe William, in più occasioni, ha lodato la caccia a scopi commerciali, ma anche quella per diletto, che ha come fine ultimo rendere l’animale un trofeo. Le dichiarazioni, che hanno creato molte polemiche, sono state ripetute anche in una recente intervista per ITV, dopo l’evento in Parlamento per la messa al bando della caccia al trofeo. Insomma, in questa famiglia non si perde mai occasione per tacere, pur sapendo, molto spesso, di rilasciare dichiarazioni che avranno inevitabilmente un riscontro negativo.

Peter Egan, l’attore di “Downton Abbey” contro William

Le reazioni non sono arrivate solo da gente comune, ma anche da personaggi noti nello spettacolo inglese. La prima è quella di Peter Egan, classe 1946, noto attore inglese che ha preso parte a numerose serie tv, tra le quali Downton Abbey, Unforgettable e MacGyver. L’artista, da tempo animalista, si è scagliato contro il Principe William, definendo le sue dichiarazioni insensate. A riferirlo è stato il giornalista Richard Eden del Mail Online, che ha riportato quanto detto da Egan in una conversazione molto accesa: “Peter è senza parole per quanto detto dal Principe, che avrebbe dovuto prendere una posizione netta. Lo ha incontrato al party presso il Palazzo di Westminster indetto per la campagna per la messa al bando della caccia al trofeo, e pare che William abbia detto che, nonostante lui non la pratichi, non la trovi una pratica inaccettabile. Se lui non è interessato, perché la vuole proteggere?”

Secondo il giornalista, dunque, Peter Egan ha messo in dubbio la buona fede del Principe William, costretto a partecipare a questa festa nonostante sia favorevole a questa spietata pratica. Non solo, ergersi a paladino di una causa nella quale non si crede gli fa fare una figura peggiore. Per il figlio di Re Carlo, non sarebbe stato meglio evitare questo scivolone? Certamente, ma ultimamente la Famiglia Reale sembra non riesca a tenere la bocca chiusa.

Le parole di Piers Morgan che distruggono il Principe

A tale proposito è intervenuto anche il conduttore Piers Morgan che, per una volta, ha attaccato William invece di Meghan Markle, la sua vittima preferita. Facendo riferimento a delle foto del Principe e di Kate William che danno da mangiare a un piccolo rinoceronte e a un elefante (durante un viaggio del 2016) ha detto: “Perché lo fa? Perché forse gli piacciono i ricchi che danno la caccia a questi stessi splendidi animali, uccidendoli in sessioni di tortura spesso prolungate, posando per foto disgustosamente compiaciute accanto alle loro carcasse in decomposizione e poi tagliando loro la testa per le pareti dell’ufficio a casa”. Un attacco frontale durissimo, e ancora una caduta di stile per la Monarchia inglese, ormai in caduta libera.

Pensate che, la prima legge contro la caccia nel Regno Unito, la Hunting Act, risale addirittura al 2004 e proibisce la caccia coi cani a volpi vive, lepri, cervi e visoni americani in Inghilterra e Galles. Ma da allora scarsi passi avanti sono stati fatti, per questo si sta cercando di ottenere la messa al bando totale di questa pratica, come discusso nell’evento nel quale William ha partecipato, con la sua posizione discutibile.