Il Principe Harry si vendica di Camilla: tutto pur di difendere Meghan

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Il Principe Harry è pronto a vendicarsi di Camilla, a detta degli esperti reali, attraverso la sua esplosiva autobiografia in uscita a fine anno. Il figlio minore di Carlo potrebbe scagliarsi contro la matrigna, per difendere Meghan Markle, sua moglie, dai comportamenti subiti durante il periodo a Corte. Quella di Harry si preannuncia però anche come una vendetta in favore di mamma Diana e della cognata, Kate Middleton.

Harry contro Camilla: cosa è successo con Meghan Markle

L’autobiografia del Principe Harry, in uscita a fine 2022, potrebbe rivelarsi esplosiva. L’uomo ha già fatto sapere che il suo sarà un resoconto del tutto veritiero e onesto sulla sua vita nella Royal Family, dall’infanzia ai giorni d’oggi. Gli esperti reali però temono che si potrebbe rivelare come un grande attacco verso la futura regina, Camilla Shand, seconda moglie del Principe Carlo.

La biografa reale Angela Levin, che in passato ha già collaborato con Harry, ha raccontato a Talk Radio: “Il libro di memorie del Principe uscirà a fine anno. Fonti autorevoli sostengono che ci sarà un grande attacco a Camilla, responsabile a suo dire della sua salute mentale e dell’aver rubato suo padre a sua madre”.

Una triste storia che a grandi linee conosciamo, ma che per la prima volta potrebbe essere raccontata da uno dei diretti interessati. “Lui con me ha sempre parlato bene di Camilla, mi ha raccontato che lei ha portato a pranzo diverse volte Meghan Markle per insegnarle comportamenti reali adeguati, e che le è stata d’aiuto”.

Ma proprio questi avvenimenti tra la Duchessa di Cornovaglia e quella di Sussex potrebbero prendere una forma inaspettata nel libro. “Qualcuno sostiene che in realtà Harry non abbia mai gradito questi modi di fare di Camilla, e si vendicherà di lei nel libro”.

Il Principe infatti sarebbe rimasto molto indispettito dall’interferenza di Camilla, non degna a suo dire, dopo ciò che è successo alla Principessa Diana, di prendere il suo posto. “Harry potrebbe diventare dispettoso tra le pagine della sua autobiografia“, ha concluso la Levin.

Non solo Meghan: Harry vendica anche Diana e Kate

Lo stesso Principe Carlo, a detta di alcuni suoi assistenti personali, sarebbe preoccupato dall’uscita del libro di Harry, e della sua posizione nei confronti di Camilla, proprio a un passo dal diventare regina. A quanto pare Carlo teme che questo libro possa essere una “sconfitta escoriante” per la duchessa di Cornovaglia, in particolare nei primi anni della storia d’amore della coppia.

“C’è preoccupazione per i ricordi di Harry sull’ingresso di Camilla nella famiglia reale e su come la sua lunga storia d’amore con Carlo lo abbia danneggiato fin dalla giovane età” ha fatto sapere un assistente del futuro re al The Sun.

“Harry è ferocemente leale e protettivo nei confronti della sua defunta madre e della sua eredità, e non approvava le intromissioni di Camilla. Comprensibilmente ha trovato quei primi anni incredibilmente difficili e potrebbe incolpare pubblicamente Camilla per gran parte di ciò che crede sia andato storto nella sua infanzia e per il trauma causato dall’intera situazione”.

Non solo Meghan dunque, ma anche Diana, e infine Kate, anche se di riflesso. Infatti anche la Duchessa di Cambridge pare abbia un pessimo rapporto con Camilla, che nei primi anni non è stata affatto docile con lei, anche davanti agli occhi di Harry. Infatti il gossip narra da anni che la moglie di Carlo non abbia mai visto di buon occhio Kate Middleton. Perché? Il motivo è da ricercare nel suo non essere di sangue blu.