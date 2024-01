Fonte: IPA Re Carlo e Harry, relazione a un punto di svolta

Re Carlo ha appena subito un intervento, come aveva annunciato il Palazzo. Non è un periodo semplice per la Famiglia Reale, che ultimamente ha dovuto farsi carico dei problemi di salute di molti dei suoi membri, dal Sovrano a Kate Middleton, arrivando in ultimo a Sarah Ferguson e alla sua diagnosi di tumore. In questa cornice affatto rassicurante è inevitabile volgere il pensiero a quel figlio che ha deciso di abbandonare tutto per seguire il suo cuore. Che la situazione di Carlo e della Famiglia Reale possa essere un “punto di svolta” nel rapporto con Harry?

Harry potrebbe riavvicinarsi a Carlo

L’esperta di relazioni Louella Alderson ritiene che Harry potrebbe davvero tornare in contatto con il Re, per “un primo passo verso la ricostruzione del loro legame“. Il Mirror ha riportato dichiarazioni che accendono un barlume di speranza, almeno per quei fan della Royal Family che stanno chiedendo a gran voce che Harry si lasci tutto alle spalle, tornando nel Regno Unito, la sua casa.

“Le malattie hanno il potenziale per sanare le discussioni familiari perché possono portare un senso di prospettiva e ricordare a tutti ciò che conta veramente. Quando un membro della famiglia si ammala, spesso spinge le persone a mettere da parte le differenze e a riunirsi per fornire supporto e cure. È possibile che il Principe Harry possa raggiungere suo padre ed esprimere il suo sostegno durante questo periodo. Ciò potrebbe potenzialmente portare a una riunione tra i membri della famiglia separati”, ha detto la Alderson.

“La preoccupazione per i membri della famiglia può favorire l’empatia e la comprensione, portando alla risoluzione dei conflitti esistenti. Inoltre, l’esperienza di affrontare una crisi sanitaria può servire come un potente promemoria del valore dell’unità familiare, incoraggiando le persone a dare priorità all’armonia e alla solidarietà. C’è la possibilità che l’intervento di Carlo sposti l’attenzione da tutti i motivi per cui potrebbero non andare d’accordo e invece di sostenersi a vicenda in un momento difficile”, ha concluso. Ma, ovviamente, non è tutto così semplice.

I problemi di salute del Re sono un punto di svolta

L’esperta ha illustrato una possibilità che, di fatto, non è così irreale. Come in tutte le famiglie, anche in quelle dal sangue blu è inevitabile che i problemi di salute possano essere un incentivo per riallacciare i rapporti, anche quando sembrano arrivati a un punto di non ritorno. Il caso di Harry è emblematico, lontano dai suoi cari per scelta, per aver appoggiato e seguito la moglie Meghan Markle in una crociata per la libertà che ha avuto dei risvolti disastrosi. Non tanto la volontà di rifarsi una vita oltreoceano, quanto le gravi accuse nei confronti della Royal Family hanno incrinato il legame con il padre Carlo ben prima che venisse incoronato Re.

“La loro relazione non si risolverà necessariamente con una telefonata, ma potrebbe essere il primo passo verso la ricostruzione del loro legame – ha spiegato la Alderson al Mirror -. Sembra che ci siano molte tensioni irrisolte e ferite tra il principe Harry e suo padre, quindi potrebbe prendersi del tempo affinché riparino completamente la loro relazione. Tuttavia, l’intervento potrebbe rappresentare un punto di svolta nella loro relazione e potenzialmente avvicinarli”.

Il dolore può allontanare le persone, ma anche unirle se già le loro strade si sono divise. Ma non è da escludere che, in realtà, la situazione di Re Carlo, come quella della cognata Kate Middleton, non abbia alcun impatto significativo sul rapporto con il padre. “Il risultato dipende dalla volontà e dallo sforzo di entrambe le parti di lavorare verso la riconciliazione”, ha affermato l’esperta. E non le si può dare torto.