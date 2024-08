Harry in difficoltà: il capo dello staff si dimette dopo soli 3 mesi. Il viaggio controverso

Fonte: Getty Images Harry e Meghan

Alcuni ex dipendenti del Principe Harry e di Meghan Markle avrebbero fondato il “Sussex Survivor Club”. E, qualora fosse vero, non sarebbe poi così lontano dalla realtà, un “team” di sopravvissuti, date le difficoltà della coppia di legare con i propri dipendenti. Notizia dell’ultima ora, infatti, vuole che il capo dello staff del Principe Harry abbia deciso di dimettersi dopo appena 3 mesi dall’inizio dell’incarico. Una scelta che coincide con il viaggio in Colombia criticatissimo nel Regno Unito.

Il capo dello staff del Principe Harry si è dimesso dopo tre mesi

Il nuovo capo dello staff del Principe Harry e di Meghan Markle ha scelto di dimettersi a pochi giorni dal “finto tour Reale” che vedrà la coppia in Colombia. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno programmato la partenza per giovedì 15, ma questo viaggio è enormemente controverso e non ha fatto per nulla piacere al Re, che tra l’altro avrebbe scelto di organizzare un vertice a Balmoral per risolvere il nodo Sussex. Josh Kettler, ex capo dello staff, ha lasciato il suo incarico in questo momento tanto particolare: a riportarlo è il Daily Mail. “Josh Kettler non lavora più per Harry e Meghan”.

Esperto professionista di pubbliche relazioni, Kettler è stato “l’ombra” del Principe Harry negli ultimi mesi, ed è stato una figura chiave nel “tour” di tre giorni in Nigeria. Nominato solamente pochi mesi fa, è stato assunto per “guidare Harry nella prossima fase”, ma ora ha lasciato il Principe in difficoltà. Ancora una volta, vengono messe in luce le difficoltà dei Sussex di riuscire a trattenere il personale, poiché sono stati molti coloro che si sono licenziati, come Bennet Levine e Ben Browning. Sarebbero 18 i dipendenti che Harry e Meghan avrebbero “perso” dopo essersi sposati nel 2018.

Le difficoltà di Harry e Meghan

“Ciò che forse è più significativo è che per tutto il tempo in cui ho lavorato lì, non credo di aver sentito un solo dipendente attuale o ex dipendente dire che accetterebbe di nuovo il lavoro se gliene fosse data la possibilità”, queste sono le parole di un ex dipendente al Daily Mail. Harry e Meghan (quest’ultima è stata accusata persino di bullismo) hanno sempre avuto grosse difficoltà con i dipendenti, e non è una novità, ma nell’ultimo periodo si sono ritrovati a cambiare strategia, per affermarsi di nuovo, senza tuttavia riuscirci.

Perentoria la critica di Piers Morgan: “Al giorno d’oggi Meghan e Harry non sono più dei veri Reali”, e li ha definiti persino “ipocriti” perché hanno accettato il viaggio in Colombia senza battere ciglio ma non sono più ritornati nel Regno Unito per “colpa” della sicurezza. La critica è stata durissima, tanto che Morgan li ha definiti “illusi” di poter operare ancora come Royal, ma senza adempiere agli obblighi nei confronti del Re e del proprio Paese. “Il Re dovrebbe privare Meghan e Harry dei loro titoli“. Sebbene in molti lo pensino, è improbabile che Re Carlo scelga di seguire questa strada, perché potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Il timore è che Harry possa rivelare ulteriori segreti.