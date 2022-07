Pippa Middleton, rivelato il (dolcissimo) nome della figlia. La famiglia si prepara al trasloco

Fonte: IPA Pippa Middleton

Grande gioia per Pippa Middleton e James Matthews: solo qualche settimana fa è venuta al mondo la loro terzogenita, una nascita attorno alla quale è stato mantenuto il più stretto riserbo dai diretti interessati. Ma la notizia è ovviamente trapelata, e per lungo tempo si è atteso di scoprire quale fosse il nome scelto da mamma e papà per la piccolina. Ora finalmente il mistero è sciolto. E la famiglia, al gran completo, si prepara a traslocare in campagna – proprio come Kate Middleton.

Pippa Middleton, il nome della figlia

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, finalmente la più piccola di casa Middleton ha un nome. Pippa e James avrebbero scelto di chiamarla Rose, che evoca tenerezza a non finire: si tratta di un nome davvero molto bello, ma anche particolarmente diffuso negli ultimi anni. La bimba va a completare un quadretto familiare meraviglioso, assieme ai fratellini Arthur e Grace, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021.

Attorno alla sua nascita c’è ancora un alone di mistero, perché la famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo. Cosa che d’altronde è accaduta anche in gravidanza, dal momento che non è mai arrivato un annuncio ufficiale. Semplicemente, durante uno degli appuntamenti in cui si è festeggiato il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, la (all’epoca) futura mamma tris si era presentata con un bellissimo abito verde brillante che non poteva nascondere le rotondità della dolce attesa.

Come per la gravidanza, anche la nascita è stata tenuta strettamente riservata. Non si conosce ancora la data in cui la piccola è venuta al mondo: la notizia del suo arrivo era stata diffusa da People, che aveva rivelato come Pippa avesse partorito “circa due settimane fa”. A quanto pare, per dare alla luce la sua bimba avrebbe scelto il St. Mary’s Hospital di Londra, dove la sorella Kate Middleton ha visto nascere tutti e tre i suoi bambini.

Pippa, presto il trasloco in campagna (come Kate)

Ora che la famiglia è al completo, Pippa Middleton e suo marito James Matthews sarebbero pronti ad iniziare una nuova vita. Da sempre, il loro più grande desiderio è stato quello di crescere i figli in un ambiente tranquillo e riservato, e il loro sogno sta per avverarsi. Poco prima della nascita di Rose, infatti, i coniugi hanno acquistato una splendida villa da 15 milioni di sterline nelle campagne del Berkshire, dove i Middleton hanno la residenza di famiglia.

Secondo le indiscrezioni, la nuova dimora di Pippa si troverebbe a circa 20 minuti di distanza dal villaggio di Bucklebury, dove ancora oggi vivono i suoi genitori. E presto potrebbe trasferirsi assieme al marito e ai suoi figli, per potersi godere l’aria pulita e il silenzio lontana dal caos di Londra. Una scelta, questa, condivisa anche da sua sorella Kate: lei e il Principe William avrebbero infatti intenzione di lasciare il loro appartamento a Kensington Palace per rifugiarsi in campagna.

Pare che la Royal Family abbia scelto l’Adelaide Cottage per vivere in tranquillità, un luogo bellissimo a due passi dal Castello di Windsor dove abita la Regina Elisabetta II – ma vicinissimo anche alla residenza dei Middleton. È questo il posto in cui George, Charlotte e Louis potranno giocare all’aria aperta in compagnia del loro bellissimo cagnolone, fedele compagno di mille avventure.