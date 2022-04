Kate Middleton lascia il Palazzo: crescono le preoccupazioni per la Regina

Kate Middleton magnetica con pois e spacco: Letizia di Spagna sparisce

Kate Middleton lascia Kensington Palace, ma non si tratta di una fuga. Lei e suo marito William hanno deciso di trasferirsi a Windsor la prossima estate per stare più vicini alla Regina Elisabetta.

Kate Middleton, perché lascia Kensington Palace

Kate Middleton e William dicono dunque addio all’appartamento 1A di Kensington Palace a Londra, almeno come residenza principale. I Duchi di Cambridge, sempre più coinvolti negli impegni della Monarchia, preferiscono vivere accanto alla Regina che si è trasferita ufficialmente al Castello di Windsor da quest’inverno, quando i suoi problemi di salute le hanno impedito di affrontare gli impegni di Corte in presenza.

A dir la verità è dal primo lockdown, nel 2020, che Elisabetta ha preferito lasciare Buckingham Palace, troppo grande e troppo bisognoso di restauri, con spifferi ovunque, impianti vecchi e tubature che perdono. Con la morte di suo marito Filippo e l’avanzare dell’età, Sua Maestà ha trovato Windsor molto più confortevole e salvo qualche breve soggiorno a Balmoral, Elisabetta è sempre rimasta al Castello che porta il nome della sua Famiglia.

Kate Middleton, le residenze reali a Windsor scartate

A questo punto William e Kate, dopo mesi di indecisione, hanno confermato tramite il loro staff che traslocheranno a Windsor in estate. Ma dove? Secondo fonti vicine a Palazzo, i Duchi stanno cercando una casa privata dopo che hanno scartato tutte le residenze reali (e sono tante).

Tra le opzioni rifiutate da Will e Kate, c’è il ben noto Frogmore Cottage, la casa in cui Harry e Meghan Markle hanno vissuto dopo il matrimonio e per cui hanno speso migliaia di sterline per la sua ristrutturazione e di cui hanno appena rinnovato l’affitto. Hanno escluso anche il Royal Lodge del Principe Andrea e Fort Belvedere, l’ex dimora di re Edoardo VIII. Hanno dato un’occhiata anche all’Adelaide Cottage, immerso nel cuore dell’Home Park a Windsor, ma è attualmente abitato e quindi hanno optato per altro.

Il trasferimento dei Duchi di Cambridge sembra permanente. Infatti, non riguarderà solo i mesi estivi. Lady Middleton starebbe cercando nuove scuole per i figli George e Charlotte e una materna per Louis. Secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe già visitato diversi istituti nel Buckinghamshire, Windsor e Surrey e la Lambrook School, ad Ascot.

Kate Middleton, le preoccupazioni per la Regina

L’intento di William e Kate è di stare vicino alla Regina, soprattutto in questa fase così delicata per la Monarchia. Una delle loro principali preoccupazioni è il Principe Andrea che sta trascorrendo molto tempo con la madre. Già durante la commemorazione del Duca di Edimburgo ha avuto un ruolo di primo piano, malgrado sia stato allontanato dalla Corte dopo lo scandalo Epstein. I Cambridge e con loro Carlo e Camilla vorrebbero evitare che la stessa cosa avvenga per il Giubileo della Regina. Sembra infatti che Elisabetta creda all’innocenza del figlio e sia propensa a perdonarlo, malgrado le delusioni continuino.

Il trasferimento di William e Kate sarebbe un modo per sottrarre la Sovrana dall’influenza di Andrea che, come è noto, è il suo figlio prediletto, nonostante quello che ha combinato.