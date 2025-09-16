Philippe del Belgio nomina Principe il nipote segreto, cosa cambia ora per la Corona

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Il Re Philippe del Belgio ha deciso di firmare un decreto reale che concederà il titolo di Principe a Clément Vandenkerckhove, figlio segreto del fratello, il Principe Laurent del Belgio, riconosciuto solo di recente. La notizia, confermata da media come Het Laatste Nieuws e Heraldo, ha scosso la Corte Reale e inevitabilmente evoca il caso di Delfina Boël, figlia illegittima di Re Alberto II, riconosciuta Principessa nel 2020.

Il figlio segreto del Principe Laurent del Belgio

Clément è nato nel 2000 dal Principe Laurent e dalla cantante belga Wendy van Wanten, il cui vero nome è Iris Vandenkerckhove. La storia d’amore, vissuta negli anni Novanta, fu ritenuta inappropriata dall’allora Re Alberto II, che fece pressioni sul figlio affinché la relazione si interrompesse. E così accadde dopo sette anni di passione.

Per anni, la nascita di Clément è stata oggetto di voci, smentite e speculazioni, finché lo stesso Laurent non ha diramato un comunicato ufficiale in cui ne ha riconosciuto la paternità: “Questo annuncio è guidato da un senso di comprensione e rispetto per le persone coinvolte. È il risultato di una consultazione congiunta”, ha rivelato in un comunicato.

Dopo l’annuncio del padre, Clément ha rilasciato delle dichiarazioni in un documentario affermando di essere pronto a far parte della famiglia reale belga: “Mio padre non ha fatto nulla di sbagliato, mia madre non ha fatto nulla di sbagliato. Voglio solo vivere una vita normale”.

E ha aggiunto: “Non voglio più sentire: ‘Sai chi è tuo padre?’ Voglio che tutto questo sia alle mie spalle. Voglio solo poter andare a bere una birra con lui”.

Un nuovo Principe del Belgio, cosa implica il titolo reale

Questo riconoscimento legale significa che Clement sarà il nuovo membro della famiglia reale belga e, in quanto tale, potrà optare per il cognome van Saksen-Coburg (Sassonia-Coburgo e Gotha), detenere il titolo di Principe del Belgio ed essere chiamato Sua Altezza Reale.

Tuttavia, non sarà incluso nella linea di successione al trono, né riceverà alcun sostegno finanziario dallo Stato. Inoltre, non farà parte della Casa Reale ufficiale, in quanto non è nato all’interno del matrimonio. Il ragazzo è nato prima dell’incontro tra Laurent e sua moglie Claire, che insieme hanno avuto tre figli.

Ma tra i royal expert la preoccupazione è tanta. “Se Clément Vandenkerckhove, un rappresentante di commercio di 25 anni, causasse uno scandalo, non ci sarebbero conseguenze per la monarchia. Ma sarebbe diverso se riguardasse Sua Altezza Reale il Principe Clément. Filippo ha già dimostrato in numerose occasioni di non avere alcuna influenza su Laurent, e certamente non ne avrà su Clément”, hanno riflettuto.

In dichiarazioni del passato, Laurent ha affermato che la monarchia è “una struttura medievale” che non è riuscita ad adattarsi. Ha anche criticato il fatto di non essere stato invitato al funerale della Regina Elisabetta d’Inghilterra: “Ci sono così tante persone comuni, cosiddetti funzionari, che si credono importanti e hanno un’ambizione eccessiva”.

È stato anche protagonista di diversi momenti controversi. Ha causato uno scandalo dopo l’incontro con il figlio dell’allora dittatore libico Muammar Gheddifi e un altro quando ha partecipato senza autorizzazione a un evento presso l’ambasciata cinese in Belgio nel 2017. Ciò ha comportato una sanzione pecuniaria di 47.000 euro sui 300.000 euro a cui aveva diritto in quanto membro della famiglia reale.

Ma d’altro canto, al di là dei rischi istituzionali che questo riconoscimento comporta, Philippe non aveva altre possibilità considerati i precedenti. Dopo anni di processi, che includeva un test del Dna per confermare la paternità, nel 2020 la scultrice Delfina di Sassonia-Coburgo è diventata ufficialmente Principessa del Belgio.

Pur essendo membro a pieno titolo della casa reale belga, nel 2023 si è lamentata con il Primo Ministro del Paese per non aver ricevuto lo stesso trattamento dei suoi fratelli, figli di Re Alberto II e della Regina Paola, essendo stata esclusa da alcuni eventi della famiglia reale.

In questo contesto, la decisione di Philipe sembra di fatto più strategica che di cuore: previene una potenziale controversia legale e proietta un’immagine di apertura che contrasta con la resistenza mostrata invece dal padre.