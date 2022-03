Meghan non rinuncia alle luci della ribalta, per gli Oscar 2022 mette a rischio Harry

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Meghan Markle non ha intenzione di rinunciare alle luci della ribalta. Anche a costo di mettere a rischio suo marito, il Principe Harry. C’è ben poco, forse, di più attraente della fama: c’è chi trascorre ogni singolo giorno della sua vita a ricercarla, e chi non può farne proprio a meno, o ancora chi non ne subisce il fascino. La Duchessa di Sussex, che ha tanto sognato la sua carriera d’attrice, si è trovata stretta nel suo ruolo a Corte. Famosa per il suo ruolo in Suits, per lei avere l’occasione di calcare il palco degli Oscar 2022 è un sogno. Quelle luci sfavillanti che tornano. E le critiche che aumentano.

Meghan Markle e il Principe Harry agli Oscar 2022

Le voci della presenza di Meghan e Harry agli Oscar 2022 sono sempre più insistenti oltreoceano. E se per gli amanti dei Royal è un’occasione per ammirare il Duca e la Duchessa di Sussex, le implicazioni e le controversie sulla vicenda sono molteplici. La Markle, infatti, non ha mai voluto davvero abbandonare le scene. Nonostante manchi poco alla cerimonia più importante del cinema, si vocifera che la coppia potrebbe consegnare addirittura un premio sul palco.

Non è una novità: Harry e Meghan erano già stati contattati due anni fa per gli Oscar, ma avevano gentilmente rifiutato di consegnare un premio. Naturalmente, l’occasione è importante anche per l’attuale situazione in Ucraina: dato il loro impegno umanitario, potrebbero fare un discorso di una certa caratura e parlare a milioni di persone.

Quel che è certo, però, è che la partecipazione del Principe Harry agli Oscar 2022 non gli gioverebbe in immagine. Sarebbe visto come un ulteriore distacco dalla Famiglia Reale, visto che si è detto fin troppo ansioso di poter volare a Londra senza la protezione e la scorta, per poi partecipare al Dolby Theatre di Hollywood. Messo in sicurezza, certo, ma pur sempre un evento di un certo calibro. Meghan non sembra però intenzionata a rinunciare: il che potrebbe mettere ancor più a rischio la posizione di Harry nei confronti della sua famiglia.

Meghan e Harry sono rimasti soli: nessun appoggio per loro

Sembra passata un’eternità da quando ammiravamo Meghan e Harry a Corte. Una favola, al pari di Kate e William: un Principe lui, un’attrice lei, una storia che fino a qualche decennio fa sarebbe stata fortemente sabotata. Non oggi, non nel “mondo moderno”, in cui a muovere la Regina Elisabetta è il desiderio di una Monarchia più aperta e meno inflessibile su certe faccende, soprattutto di cuore, memore della storia della sorella Margaret.

Dopo aver rotto i loro legami con la Famiglia Reale, Meghan e Harry sono rimasti sempre più soli. Dalla loro intervista a Oprah, di tempo ne è trascorso, e di accadimenti, spiacevoli o meno, ce ne sono stati. Di certo, Harry non ha in previsione di tornare a Londra per il memoriale del Principe Filippo, suo nonno, cui era molto legato. Una scelta che riguarderebbe la mancata sicurezza, ma che ha alle spalle un’ombra: Meghan Markle.

Nonostante qualche – labile – segnale di distensione, come la foto di Meghan con Carlo, presente a Clarence House; nonostante l’invito per il Giubileo a giugno, non c’è la volontà di risanare quelle ferite che, ormai, sembrano quasi impossibili da rimarginare. E quanto ci mancano Harry e William insieme, i due fratelli inseparabili: sempre pronti a un sorriso e una battuta.

Quando Harry si diceva infastidito dal film Spencer

L’invito agli Oscar 2022 è stato accolto in modo positivo da Meghan Markle, ma non da Harry, che, in effetti, è risultato piuttosto infastidito dalla pellicola Spencer e in particolare non avrebbe gradito l’interpretazione di Kristen Stewart. La situazione è estremamente delicata e da prendere con le pinze: Meghan ha proposto a Harry di sedersi in platea e di ignorare, certo, con educazione. Ma Harry non ama fingere.

Qualora, poi, Kristen Stewart dovesse vincere l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista per aver interpretato Diana Spencer nella pellicola, le telecamere andrebbero subito alla ricerca di una reazione da parte del Principe. Per questo motivo, Harry non vuole in alcun modo prendervi parte. Meghan riuscirà a stare lontana dalle luci della ribalta?