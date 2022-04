Meghan ha un sogno: vuole tornare a Londra, ma qualcuno rovina il battesimo di Lilibet

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

La spaccatura nella Famiglia Reale inglese non potrebbe essere più profonda. A scuotere i già delicatissimi equilibri tra i Duchi del Sussex e la Corona è una questione ancora aperta, che sembra non trovare una risoluzione. Stiamo parlando del battesimo di Lilibet, la secondogenita di Meghan e Harry, che rappresenterebbe un grande ostacolo per il loro ritorno a Londra.

Meghan e Harry, il sogno di tornare a Londra

Pare che Meghan Markle e il Principe Harry abbiano un desiderio, quello di tornare a Londra per un’occasione speciale. Ma ormai i due sembrano essere sempre più lontani dalla Famiglia Reale, e a complicare le cose ci sarebbe proprio il battesimo di Lilibet, che a quasi un anno dalla sua nascita non è stato ancora celebrato.

A sostenerlo è l’esperto reale Neil Sean, che è profondamente convinto che il rituale religioso non sarà celebrato nel Regno Unito. Ne ha parlato in un recente video sul suo canale YouTube, Neil Sean’s Daily News Headlines, tanto da asserire che il battesimo della piccola Lilibet sarebbe un “grande punto critico” per i Duchi di Sussex, che li tratterebbe dal tornare a Londra.

“Lilibet Diana avrebbe dovuto essere battezzata nel Regno Unito: i genitori avrebbero voluto celebrare il sacramento nella Saint George Chapel di Windsor dove loro stessi si erano sposati. Ma qualcuno si è opposto all’idea di far battezzare Lili in Inghilterra”, ha affermato Neil Sean, basandosi sul racconto di una “fonte certa”.

Meghan e Harry, chi li ha ostacolati

Stando alla testimonianza della fonte, a ostacolare il ritorno del Principe Harry e di Meghan in Inghilterra sarebbe stato proprio il Principe William a puntare i piedi. “Fu lui fondamentalmente a mettere il veto. Disse che secondo lui non avrebbe funzionato. Ma non fu una buona idea”.

L’esperto reale Neil Sean è convinto che se Meghan e Harry fossero stati accontentati nella loro richiesta, “le cose avrebbero avuto una prospettiva completamente diversa“. Con la celebrazione del battesimo della piccola Lilibet in Inghilterra i Duchi di Sussex sarebbero tornati a casa, e ciò li avrebbe portati a un confronto che avrebbe anche potuto mettere la parola fine alle incomprensioni con la Famiglia Reale.

Non si conoscono le motivazioni precise dietro a questa decisione, ma pare che il “no” deciso di William verrebbe dal graduale allontanamento dal fratello, sempre più distaccato da quando ha scelto di dire addio alla Corona.

Del resto non è certo un mistero: da quando il Principe si è trasferito in California con Lady Markle, è tornato solo due volte – e sempre da solo – in Inghilterra. La prima per il funerale del nonno, il Principe Filippo, lo scorso aprile, e la seconda per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana nei giardini di Kensington Palace, a luglio.

Ma l’esperto reale, anche su questa situazione, è certo: a soffrire di più, di fronte ai comportamenti della Corona, sarebbe Harry, rimasto sempre più solo e isolato da tutti: “Harry si sente abbandonato dalla sua famiglia: ogni volta che ha bisogno di qualcosa loro non ci sono“.