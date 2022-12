Meghan Markle punta sullo stile, il guardaroba 2022 ha un prezzo da capogiro

Fonte: Getty Images Meghan Markle, quanto costa il suo guardaroba

Lo stile di Meghan Markle viene spesso osannato: capi minimal, eleganti e sofisticati, dal taglio che riesce a evidenziare la sua bellezza. Ma anche abiti e gioielli costosi come è emerso dal calcolo che è stato fatto sul suo guardaroba del 2022. Il risultato è che tutto ciò che ha indossato la Duchessa di Sussex ha un prezzo da capogiro, ma la cifra è comunque inferiore a quella di qualche anno fa.

Meghan Markle, il costo del suo guardaroba 2022

Abiti, completi, gioielli scintillanti: Meghan Markle viene spesso ammirata per il suo stile, sia quando si presenta a eventi che richiedono vestiti da sera, sia quando la vediamo in occasioni meno formali.

L’attenzione su ciò che indossa è sempre molto alta e, c’è da dire, che non manca anche il confronto. In particolare con Kate Middleton, anche lei da più parti osannata per le scelte di stile. Le due si presentano sempre con look molto diversi e se Meghan osa di più, Kate è molto tradizionale. Ma senza dubbio entrambe catturano l’attenzione a ogni uscita pubblica.

Il Daily Mail ha tracciato a quanto ammonta il costo del guardaroba sfoggiato da Meghan Markle durante il 2022: si tratta di 79 mila sterline che, conti alla mano, dovrebbero essere convertiti in oltre 89 mila euro. Il valore di quanto è indossato è stato conteggiato solo sui capi nuovi e non su quelli indossati più volte.

Secondo il giornale britannico il costo di abiti e accessori è salito di 20 mila sterline rispetto al 2021, di oltre 30 mila se si guarda all’anno precedente. Ma la cifra più alta è quella del 2019 quando la valutazione del guardaroba si aggirava in oltre 200 mila sterline.

Ma chi paga per i suoi outfit? Secondo il Daily Mail quando faceva parte dei membri senior della Royal Family a coprirne il costo era il Principe Carlo con un budget apposito, ora – invece – non è noto come vngano pagati. Potrebbe essere lei stessa ad acquistare a prezzo pieno o scontato ogni pezzo del guardaroba, una cosa è certa: la coppia ha deciso di essere finanziariamente indipendente dalla Famiglia Reale.

Meghan Markle, i capi più costosi (e quelli più ammirati) del 2022

I riflettori sempre puntati addosso, una grande attenzione rivolta non solo a cosa indossa ma anche a come lo fa. Meghan Markle durante il 2022 ha sfoggiato capi molto eleganti, alcuni di questi particolarmente costosi.

Tra quelli con il costo più elevato gli outfit sfoggiati in occasione degli Invictus Games che si sono tenuti a L’Aia. Ad esempio in occasione della cerimonia di apertura quando, fasciata in un bellissimo body bianco e pantaloni blu, ha sfoggiato una collana di Cartier del valore di quasi 13 mila sterline. L’abito nero di Stella McCartney indossato per il funerale della Regina Elisabetta, invece, ammontava a oltre 1300 sterline. Indimenticabile la jumpsuite bianca e nera per una cena a New York, firmata Gabriela Hearst del valore di quasi 4 mila sterline, indossata con una borsa Bottega Veneta da oltre 3400 sterline.

Sempre molto minimal, sofosticata ed elegante, Meghan Markle per il suo look non bada a spese.