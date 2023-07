Meghan Markle, mega festa con George Clooney. Harry? Non si parlano

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Meghan Markle sta organizzando una super festa per il suo compleanno nella sua villa di Montecito dove tra gli invitati c’è anche George Clooney. La presenza di Harry non è contemplata. Stando ai ben informati i due hanno preso via differenti e nemmeno si parlano più.

Meghan Markle, il party con Clooney ma senza Harry

Meghan Markle sta lavorando per rientrale a Hollywood con una mossa trionfale. Vuole gettarsi alle spalle il biasimo che si è attirata dopo le rivendicazioni e le accuse pubbliche contro la Famiglia Reale con cui ha guadagnato pochissimo (secondo i suoi standard) e per colpe delle quali si è screditata. Proprio lei che pensava di riscattarsi mostrandosi come la vittima di un vecchio sistema tirannico, quale quello della Monarchia britannica. E invece oltre il danno, la beffa: nessuno le dà più credibilità dopo che le sue rivelazioni e quelle di Harry sono state smentite punto per punto da più persone.

A questo punto Meg ha deciso di cambiare rotta e di ritornare al suo primo grande amore, il cinema. Per riabilitare la sua immagine sta organizzando una grande festa nella sua villa di Montecito in occasione del suo prossimo compleanno, il prossimo 4 agosto. Tra gli invitati si fanno già i nomi di George e Amal Clooney, Michelle e Barack Obama, Victoria e David Backham. In tutto dovrebbero esserci 300 persone, tra star, imprenditori e gente che conta e soprattutto che ha i soldi.

Harry non ha voce in capitolo. Sarebbe stato del tutto escluso dal progetto e non è nemmeno chiaro se parteciperà o con la scusa di qualche impegno improcrastinabile lascerà casa libera alla moglie, evitando di incontrare i suoi ospiti e di reggerle il gioco.

Meghan Markle e Harry, direzioni separate

Stando all’esperto reale Russell Myers, Harry e Meghan hanno preso strade separate sotto quasi tutti gli aspetti della loro vita. In particolare, Lady Markle ha capito che ormai la coppia non funziona più e che se vuole ottenere contratti seri deve cavarsela senza suo marito. Un ulteriore passo verso la separazione anche sentimentale. Sembra proprio che Harry e Meghan abbiano sempre meno cose in comune e che se non fosse per i figli e ancora qualche contratto in essere, non avrebbero più ragione di stare insieme.

In effetti, secondo fonti vicine alla coppia, i Sussex trascorrono intere giornate senza vedersi e senza parlarsi. D’altro canto, nella loro villa di spazio ce n’è per ignorarsi bellamente. E quando la situazione si fa incandescente perché, malgrado tutto, riescono a incontrarsi o meglio a scontrarsi, Harry fa la valigia e va a dormire in una stanza d’albergo. Anche il loro brand condiviso, Archewell, mai propriamente decollato, non lo vuole più nessuno. Troppo compromesso coi veleni che sono scorsi tra loro e la Famiglia Reale.

Si vocifera che il Principe vorrebbe tornare a Londra e che avrebbe già acquistato una casa da solo. Ma i tempi per il trasferimento sono molto lunghi, infatti non ha intenzione di rinunciare ai figli, Archie e Lilibet, e si profila già una dura battaglia legale.

Harry e Meghan Markle, l’ultima uscita insieme

Ovviamente per curare i propri interessi, i Sussex continuano a fare apparizioni pubbliche insieme dove sembrano in perfetta armonia anche se ormai è chiaro che stanno recitando un copione. L’ultima in ordine di tempo li ha visti mano nella mano per le vie di Santa Barbara.

Mentre Harry ha optato per un look casual in jeans e polo verde. Meg sfoggiava quella che è stata definita la sua “divisa estiva”. Infatti, Meg nei mesi caldi sfoggia sempre lo stesso look con gli shorts. In questo caso ha optato per una camicia bianca dal taglio maschile, firmata Anine Bing, pantaloncini marroni di Reformation, cintura in pelle di Ralph Lauren, ciabatte piatte di Fendi, cappello bianco di paglia creato da Janessa Leone e occhiali da sole di Maison Valentino.