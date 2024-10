Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle ha avuto seri problemi di salute qualche anno fa che l’hanno costretta a ricoverarsi in passato. Oggi sta bene e le crisi sembrano superate, ma in passato ha sofferto di “una malattia invisibile”, che la debilitava.

Meghan Markle ricoverata per emicrania debilitante

Meghan Markle era colpita da emicranie debilitanti che le impedivano di fare qualunque cosa. I suoi mal di testa erano così forti che alla fine è dovuta andare in ospedale per farsi curare. In un’intervista del 2015 aveva raccontato il problema che l’affliggeva: “Soffrivo di emicranie debilitanti per le quali sono stata ricoverata in ospedale“. Ma la soluzione non è arrivata lì.

Meg ha trovato sollievo nell’agopuntura: “Credo da molto tempo nell’agopuntura e nella coppettazione. […]. L’agopuntura e la medicina orientale mi hanno cambiato completamente la vita. Vivere senza emicrania è una svolta”.

Meghan Markle e l’agopuntura

Stando a fonti vicine alla Duchessa del Sussex, a suggerirle questa terapia con l’agopuntura potrebbe essere stata Serena Williams. Le due sono molto amiche e anche l’ex tennista aveva confessato di soffrire di forti mal di testa. “Ho sempre avuto mal di testa e non ho capito che fossero emicranie finché non sono diventata molto più grande”, aveva detto Serena in un video su Instagram, “Sono mal di testa lancinanti che sento nelle tempie, nella parte anteriore della testa”.

E aveva raccontato di come questi dolori in qualche modo abbiano influenzato la sua carriera sul campo da tennis: “Ci sono stati momenti in cui ero in campo, nel bel mezzo di un Grande Slam, e non potevo fermarmi e dire: ‘Mi servono dieci minuti, o mi serve un’ora, o posso giocare domani?'”. Secondo altre fonti però la Williams aveva trovato una soluzione al suo problema con degli antidolorifici.

In ogni caso, al di là di come Meghan abbia scoperto l’agopuntura come rimedio alla sua emicrania, è da anni che sta meglio. E quando ha sposato Harry già non soffriva più di questi dolori lancinanti.

Harry, crollato dopo un forte mal di testa

Per altro, anche il Duca del Sussex ha raccontato nella sua autobiografia, Spare, degli attacchi di mal di testa di cui ha sofferto. In particolare, durante un viaggio al Polo Sud ha raccontato di aver avuto: “Giramenti di testa, seguiti da una forte emicrania. Sentivo una pressione crescente su entrambi i lobi del mio cervello. Non volevo interrompere l’escursione ma non dipendeva da me. Il mio corpo ha detto, ‘Grazie, è qui che scendiamo’. Le ginocchia hanno ceduto. La parte superiore del busto le ha seguite. Sono crollato sulla neve come un mucchio di sassi.”

Harry è stato curato sul campo con iniezioni. Ha detto: “I medici hanno montato una tenda, mi hanno steso, mi hanno fatto una specie di iniezione anti-emicrania. Steroidi, li ho sentiti dire. Quando ho ripreso i sensi, mi sono sentito semi-rianimato”.

Di emicrania soffriva anche sua madre Diana, persino nel giorno del suo matrimonio con Carlo fu flagellata dal mal di testa. Ma la causa, in questo episodio, non era fisiologica. Il dolore, come raccontò suo fratello Charles Spencer, fu dovuto al peso eccessivo della tiara che indossava.