Meghan Markle: “Ho sempre paura di non avere abbastanza soldi”

Fonte: IPA Meghan Markle

Da quando si è allontanata con suo marito Harry dalla Royal Family, Meghan Markle si è lanciata a capofitto nella sua attività imprenditoriale. E, tra documentari e marmellate, ha trovato anche il tempo di realizzare un apprezzato podcast, Confessions Of A Female Founder, in cui non ha avuto paura di affrontare anche questioni piuttosto spinose. L’ultima in ordine di tempo? Il suo rapporto con i soldi e la mentalità secondo cui le persone credono che “non ne avranno mai abbastanza”.

Meghan Markle parla del suo rapporto con i soldi

Meghan Markle continua a far discutere. Durante l’ultima puntata del podcast Confessions Of A Female Founder con Sara Blakely, la moglie del Principe Harry ha parlato del suo rapporto con i soldi e, in particolare, di come la società spesso condizioni le donne nelle loro questioni finanziarie: “Penso che a molte donne, in particolare, sia stato insegnato a non parlare nemmeno di soldi. E c’è molta mentalità di colpa legata al fatto di averne molti” ha spiegato la Duchessa del Sussex. Le ragioni di questa situazione sarebbero comunque da riscontrare nella storia: “Solo negli anni ’70 le donne hanno potuto avere una carta di credito, una linea di credito su una carta di credito, senza il marito”.

Una condizione quasi paradossale poiché oggi, in realtà, la gente vive con un altro tipo di convinzione: “Le persone credono che non ne avranno mai abbastanza. Ma allo stesso tempo, molte imprenditrici non riescono ad accettare il fatto di augurarsi qualcosa di più per se stesse e per la propria libertà finanziaria” ha ribadito ancora la Markle.

La sua ospite Sara Blakely, invece, ha esibito delle posizioni differenti: “Dico sempre, in particolare alle donne, che i soldi sono molto divertenti da guadagnare, molto divertenti da spendere e molto divertenti da regalare. E penso che i soldi ti rendano ancora di più quello che eri già. Amplificano le qualità o i difetti delle persone. È come se ti mettessero una lente d’ingrandimento addosso, ma non creano niente di terribile”.

La nuova vita di Meghan Markle

Intanto, in occasione dell’ultima puntata del suo podcast, Meghan ha tracciato anche un bilancio della sua avventura professionale con il brand As Ever: dopo che marmellate, fiori commestibili, tè ed altri prodotti sono andati esauriti, la Duchessa avrebbe in programma un altro lancio, e potrebbe espandere il marchio anche all’abbigliamento. “La categoria della moda è qualcosa che esplorerò in un secondo momento, perché penso che sia uno spazio interessante per me” ha dichiarato.

Nonostante il successo imprenditoriale, ad ogni modo, l’ex interprete di Suits ha candidamente ammesso che non saprebbe come definirsi da un punto di vista professionale: “Se dovessi scrivere un curriculum, non saprei come chiamarmi. Penso che questa situazione rifletta un capitolo in cui molti di noi si trovano, in cui nessuno di noi corrisponde ad una singola nota. Ma credo che tutte le note che sto suonando facciano parte della stessa canzone” ha raccontato.

Di sicuro, a prescindere dalle sue prossime avventure professionali, non è in discussione il ruolo di mamma: Archie e Lilibet continuano ad essere la sua priorità, e stanno crescendo con la serenità e il supporto necessario. “Io non esco di casa per andare in ufficio: il mio ufficio è qui. Lili fa ancora il pisolino, va all’asilo solo mezza giornata. Se si sveglia e vuole cercarmi, sa dove trovarmi, anche se la porta del mio ufficio è chiusa. Quando ho delle riunioni sta sulle mie ginocchia e non vorrei che fosse altrimenti. Non voglio perdere quei momenti” ha confessato ancora Meghan a scanso di equivoci.