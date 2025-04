Le foto di Meghan Markle senza trucco, ecco come appare al naturale

La Duchessa di Sussex senza make up e con un look molto semplice con cui ha provato a lanciare un messaggio forte anche se un dettaglio ha attirato l'attenzione di tutti

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle è sempre pronta a stupire e a far parlare di sé. Ha sorpreso di nuovo nel podcast della sua amica, The Jamie Kern Lima Show, dove si è aperta sui suoi sentimenti, sulla sua vita privata e sull’importanza dell’amor proprio. Ma a far scalpore è stato il fatto che abbia deciso di presentarsi al naturale, senza make up, per provare a lanciare un messaggio importante, legato all’emancipazione femminile.

Com’è Meghan Markle senza trucco

Lontana dai protocolli richiesti dalla famiglia reale, Meghan Markle sembra radiosa e in sintonia con la sua bellezza naturale, godendosi la vita che si è costruita con il marito, il Principe Harry, e i due figli nell’esclusivo quartiere di Montecito, in California.

Lo ha dimostrato durante la visita al podcast della sua amica Jamie Kern Lima, dove è apparsa senza trucco. Ha voluto così provare pubblicamente di essere una persona aperta e sincera, senza alcun tipo di filtro.

Attraverso la sua immagine, Meghan ha cercato di sfidare i canoni di bellezza tradizionali, come stanno facendo molte star di Hollywood tra cui, più recentemente, Pamela Anderson.

Si è lasciata intervistare con i capelli sciolti e ondulati, e vestita in modo molto semplice: una felpa scura con i nomi dei suoi figli ricamati sul collo, pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche.

Meghan ha mostrato la sua pelle struccata, senza fondotinta, mascara, fard… niente di niente. Come si può vedere nelle immagini, ha mostrato con orgoglio le sue (poche) rughe e le sue imperfezioni. Nonostante tutto è stato impossibile non notare la sua pelle molto sana e idratata.

Niente occhiaie e niente brufoli. Il risultato di una skincare attenta, a cui la Duchessa di Sussex non ha mai nascosto di tenere molto, fin dai tempi in cui era ancora un royal working.

Fonte: IPA

Durante l’intervista Meghan ha ricordato la sua storia d’amore con il Principe Harry e tutti gli ostacoli che hanno dovuto superare, e di quando ha ricevuto una lettera dai suoi figli, Archie, 5 anni, e Lilibet, 3 anni, che le facevano sapere che è la mamma migliore del mondo. “Non me l’aspettavo! Ecco perché è fantastico non truccarsi”, ha confidato la Duchessa tra le lacrime.

Fonte: IPA

Il messaggio di Meghan Markle

Lady Markle ha inoltre voluto condividere alcune lezioni che ha imparato nel tempo, e una di queste ha a che fare proprio con il fatto che “passiamo gran parte della nostra vita a cercare di dimostrare qualcosa. Dimostrare di essere abbastanza, di essere abbastanza carina, abbastanza intelligente…”.

Fonte: IPA

E ancora: “Devi dimostrare di essere una brava moglie o una buona amica, e io ho pensato: ‘Sono stufa di dimostrarlo’. E se non lo capisci, non ho bisogno di dimostrartelo. Sono perdite tue”, ha dichiarato con schiettezza.

“Perché so di essere una grande amica, so che tipo di madre sono e so che tipo di essere umano sono. So come mi comporto e amo poter essere quella persona con le persone che amo”, ha aggiunto Meghan, che si è detta libera da certi complessi e giudizi. Quasi una risposta alle tante critiche che riceve quotidianamente un po’ per tutto e che l’hanno resa più forte e determinata. Senza trucco e senza inganno.