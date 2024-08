Il discorso di Meghan Markle in Colombia, in cui ha citato la mamma e la figlia, ma non ha parlato di Kate Middleton

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Negli ultimi giorni, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono stati impegnati in un viaggio ufficiale in Colombia, che sembrava un royal tour, anche se, vista la lontananza dei Duchi da Carlo III, il viaggio non è stato mai autorizzato dalla Corona inglese. Nel corso della loro permanenza nel paese sudamericano, Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno partecipato a diversi impegni ufficiali, in cui sono stati approfonditi diversi argomenti molto importanti.

Nell’ultimo giorno di permanenza in Colombia, Meghan Markle è stata protagonista di un dibattito sul ruolo delle donne, in cui ha citato la madre Doria Ragland e la figlia Lilibet Diana, ma non ha fatto accenno su altre donne della famiglia reale inglese.

Meghan Markle, il discorso sulle donne

Meghan Markle ha mostrato tutta la sua bellezza ed eleganza, durante il recente viaggio in Colombia, con il marito Harry d’Inghilterra. Per il tour nel paese straniero, infatti, la Duchessa di Sussex ha sfoggiato dei look molto chic ed eleganti, mai sopra le righe. Ma la nuora di Re Carlo III ha messa in mostra anche la sua intelligenza, intervenendo in conferenze dai temi molto importanti, come quello che l’ha vista protagonista nell’ultimo giorno di tour, dal titolo Donne afro e potere.

Durante il suo lungo intervento al convegno, in parte tenuto in spagnolo, la Duchessa di Sussex ha parlato della mamma, fonte d’ispirazione per lei: “Per me trovo ispirazione in così tante donne forti intorno a me. Mia madre è una di loro. La vita è piena di sorprese e può essere piuttosto complessa”. La moglie di Harry d’Inghilterra ha affermato che ci sono diverse donne forti intorno a lei, che sono d’ispirazione per la sua vita, citando, oltre a Doria Ragland, la figlia Lilibet Diana, ma non facendo il nome della cognata Kate Middleton.

Sulla figlia ha aggiunto che la madre la sta abituando a far sentire la sua voce e che lei ne è molto felice: “A tre anni ha trovato la sua voce e ne siamo così orgogliosi, perché è così che creiamo le condizioni in cui c’è un effetto a catena in cui le ragazze e le giovani donne sanno che se qualcun altro le incoraggia a usare la loro voce e essere ascoltati, ecco cosa faranno”.

Meghan Markle cita la sua infanzia

Meghan Markle ha parlato delle donne e del loro ruolo nella società. Secondo la Duchessa di Sussex non c’è bisogno di lottare per far sentire la propria voce, ma non si deve, neanche, restare in silenzio: “Gran parte del mio approccio alle cose riguarda meno la lotta e il modo in cui possiamo risolvere le cose con amore, gentilezza e generosità. Vedi qualcosa che non va e vai a sistemarlo. Come donne siamo multitasking e riparatrici. Sappiamo tutti quanto sia importante la rappresentanza”.

Parlando della voce delle donne, Meghan Markle ha raccontato, nuovamente, l’episodio che l’ha vista protagonista da bambina, quando ha scritto una lettera per protestare per una pubblicità da lei giudicata sessista: “Sono stata molto, molto fortunata in giovane età a sentirmi come se la mia voce fosse ascoltata… Avevo 11 anni, e forse conosci questa storia, avevo visto uno spot pubblicitario che ritenevo sessista, e ho scritto una lettera, diverse lettere, a riguardo, e lo spot è stato cambiato quando hai 11 anni… anni e ti rendi conto molto rapidamente che la tua piccola voce può avere un impatto molto grande. Penso che crei le condizioni per sentirti autorizzato a usare la tua voce, perché sai di essere ascoltato”.

Infine la Duchessa di Sussex ha svelato di essersi trovata molto bene in Colombia e di aver sentito l’affetto della gente, come riportato dal Daily Mail: “Posso sentire questo abbraccio dalla Colombia… È incredibile, mille, mille grazie, perché la cultura, la storia, tutto è stato come un sogno in questo viaggio… Quindi grazie mille al vicepresidente, amica mio, molte grazie”.