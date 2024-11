Fonte: IPA Mary di Danimarca

La Regina Mary di Danimarca, sempre impeccabile nelle sue apparizioni pubbliche accanto al marito, il Re Federico, ha finalmente proposto uno sguardo raro e intimo sulla sua vita privata. La Sovrana, che gode di una grande popolarità per il suo stile regale e la sua grazia, ha regalato al suo pubblico di Instagram una fotografia che ritrae i suoi due amati border collie, Coco e Grace, immersi nei colori autunnali durante una passeggiata nel bosco. Un modo per rilassarsi ma anche per allontanare le voci che in questi mesi hanno colpito la Monarchia danese, ancora reduce dall’improvvisa abdicazione della Regina Margrethe.

Un lato privato della Regina

La foto, scattata personalmente dalla Regina Mary, ha mostrato un lato inedito e più personale della sua vita Reale, lontana per un attimo dal protocollo e dalla formalità che caratterizzano il suo ruolo pubblico e che ha preso molto seriamente fin dal principio. I border collie, noti per la loro intelligenza e fedeltà, sono immersi in un paesaggio tipico di questi mesi. “Colori autunnali”, ha scritto Mary nella didascalia, senza aggiungere altro, proprio per lasciar parlare la foto scattata da lei.

La scelta di condividere questo scatto così personale ha raccolto l’entusiasmo e l’approvazione dei tanti seguaci della Famiglia Reale. In tanti, hanno apprezzato non solo la bellezza dei cani, ma anche il talento fotografico della Regina che era dietro l’obiettivo.

I border collie, razza alla quale appartengono Coco e Grace, sono conosciuti per la loro energia e per la capacità di apprendimento. Tradizionalmente addestrati come cani da pastore, sono amati per il loro legame profondo con i proprietari e per la loro abilità nel seguire ordini complessi. Per una Famiglia Reale, che spesso vive sotto la pressione del protocollo e dell’organizzazione, cani con queste caratteristiche rappresentano una scelta ideale.

Una lunga tradizione di animali Reali

La passione per gli animali non è una novità nelle Famiglie Reali europee. Anche altre case regnanti condividono la loro vita con amici a quattro zampe. La principessa Charlene di Monaco, ad esempio, possiede diversi chihuahua e un imponente Rhodesian Ridgeback di nome Khan, un legame che rimanda alle sue radici sudafricane. Nel Regno Unito, Kate e William sono i felici proprietari di Orla, un cocker spaniel che è diventato una presenza regolare nelle fotografie ufficiali come fedele amico dei principini George, Charlotte e Louis.

Nessun animale Reale ha mai raggiunto la fama dei corgi della defunta Regina Elisabetta II, che aveva ricevuto in dono dal suo amato marito: il Principe Filippo. Durante il suo regno, Elisabetta possedette più di 30 corgi, diventati quasi un simbolo del suo amore per gli animali. Oggi, i suoi ultimi due corgi, Muick e Sandy, vivono con il Principe Andrea e Sarah Ferguson come disposto nelle sue ultime volontà e sono inoltre i discendenti dei primi esemplari posseduti dalla Sovrana, continuando una tradizione che unisce gli animali alle storie personali della Monarchia. Anche Mary di Danimarca, prima di diventare Regina, fu fotografata con un cucciolo di cocker spaniel durante un evento al castello di Frederiksborg.